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DISCONTINUED

KAWASAKI KX 100

₹4.88 Lakhs*
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Kawasaki KX 100 is discontinued and no longer produced.
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Kawasaki KX 100 Alternatives

Kawasaki KX112

Kawasaki KX112

4.5 Lakhs
KX 100vsKX112
KTM 65 SX

KTM 65 SX

5.47 Lakhs
KX 100vs65 SX
Kawasaki KLX 140R F

Kawasaki KLX 140R F

4.11 Lakhs
KX 100vsKLX 140R F
KTM 50 SX

KTM 50 SX

4.75 Lakhs
KX 100vs50 SX

Kawasaki KX 100 Key Specs

  • Engine iconEngine
    99 cc
  • Mileage iconMileage
    55 kmpl
  • Power iconPower
    30 ps
  • Speed iconSpeed
    104 kmph
  • KerbWeight iconKerb Weight
    77 kg
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Kawasaki KX 100 Variants

Kawasaki KX 100 price starts at ₹ 4.88 Lakhs .
1 Variant Available
KX 100 STD
₹4.88 Lakhs*
99 cc
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Kawasaki KX 100 Visual Comparison

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Kawasaki KX 100 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Kawasaki KX 100
Kawasaki KX 100 image
Rs. 4.88 LakhsOnwards-99 cc--Dirt Bikes, Off Road Bikes77 kg1920 mmDiscDiscSpoke
Kawasaki KX112Kawasaki KX112 imageRs. 4.5 LakhsOnwards-112 cc--Dirt Bikes, Off Road Bikes77.0 kg1920 mmDiscDisc-KX 100VSKX112
KTM 65 SXKTM 65 SX imageRs. 5.47 LakhsOnwards-64.9 cc11.35 PS-Dirt Bikes53.5 kg-DiscDiscSpokeKX 100VS65 SX
Kawasaki KLX 140R FKawasaki KLX 140R F imageRs. 4.11 LakhsOnwards-144 cc11 PS12 NmDirt Bikes, Off Road Bikes99 kg2005 mmDiscDiscSpokeKX 100VSKLX 140R F
KTM 50 SXKTM 50 SX imageRs. 4.75 LakhsOnwards-49.9 cc5.4 PS5.2 NmDirt Bikes--DiscDiscSpokeKX 100VS50 SX

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News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
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Kawasaki KX 100 Specifications and Features

Max Power30 PS @ 9000 rpm
Body TypeDirt Bikes, Off Road Bikes
TransmissionManual
Mileage55.0 kmpl
Engine99.0 cc
Fuel TypePetrol
Max Speed104 kmph
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