Kawasaki KX 100 Key Specs
- Engine99 cc
- Mileage55 kmpl
- Power30 ps
- Speed104 kmph
- Kerb Weight77 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Kawasaki KX 100
|Rs. 4.88 LakhsOnwards
|-
|99 cc
|-
|-
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|77 kg
|1920 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|Kawasaki KX112
|Rs. 4.5 LakhsOnwards
|-
|112 cc
|-
|-
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|77.0 kg
|1920 mm
|Disc
|Disc
|-
|KX 100VSKX112
|KTM 65 SX
|Rs. 5.47 LakhsOnwards
|-
|64.9 cc
|11.35 PS
|-
|Dirt Bikes
|53.5 kg
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|KX 100VS65 SX
|Kawasaki KLX 140R F
|Rs. 4.11 LakhsOnwards
|-
|144 cc
|11 PS
|12 Nm
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|99 kg
|2005 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|KX 100VSKLX 140R F
|KTM 50 SX
|Rs. 4.75 LakhsOnwards
|-
|49.9 cc
|5.4 PS
|5.2 Nm
|Dirt Bikes
|-
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|KX 100VS50 SX
|Max Power
|30 PS @ 9000 rpm
|Body Type
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|Transmission
|Manual
|Mileage
|55.0 kmpl
|Engine
|99.0 cc
|Fuel Type
|Petrol
|Max Speed
|104 kmph
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