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KAWASAKI KLX 450R

₹8.99 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kawasaki KLX 450R Price:

Kawasaki KLX 450R is priced at Rs. 8.99 Lakhs (ex-showroom Delhi).

How many variants are there for Kawasaki KLX 450R?

The Kawasaki KLX 450R is available in 1 variant - STD.

What are the Kawasaki KLX 450R colour options?

Kawasaki KLX 450R comes in one colour options: Lime Green.

What are the engine, performance, and specifications of Kawasaki KLX 450R?

Kawasaki KLX 450R comes in petrol engine options, comes with 449.0 cc engine, and features a Dirt Bikes, Off Road Bikes body type.

Which are the major rivals of Kawasaki KLX 450R?

Kawasaki KLX 450R rivals are Kawasaki KX450, KTM 450 SX-F, KTM 250 SX-F, Kawasaki KX 250.

What is the mileage of Kawasaki KLX 450R?

Kawasaki KLX 450R comes with a mileage of 23.0 kmpl (Company claimed).

Kawasaki KLX 450R Key Specs

  • Engine iconEngine
    449 cc
  • Mileage iconMileage
    23 kmpl
  • Speed iconSpeed
    150 kmph
  • KerbWeight iconKerb Weight
    126 kg
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Kawasaki KLX 450R Variants

Kawasaki KLX 450R price starts at ₹ 8.99 Lakhs .
1 Variant Available
KLX 450R STD
₹8.99 Lakhs*
449 cc
150 kmph
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Kawasaki KLX 450R Latest Updates

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In 2025, India saw 82,124 road accidents from over-speeding; Tamil Nadu led in incidents, while Uttar Pradesh had the most fatalities.Read Full Story
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Calendar icon24 Feb 2026
The article highlights five affordable motorcycles featuring USD front forks, emphasizing their importance for improved performance and handling.Read Full Story

Kawasaki KLX 450R Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with KLX 450R.
Kawasaki KLX 450R
Kawasaki KX450
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Kawasaki KLX 450R comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Kawasaki KLX 450R
Kawasaki KLX 450R image
Rs. 8.99 LakhsOnwards-449 cc-Dirt Bikes, Off Road Bikes126 kg2175 mmDiscDiscSpoke
Kawasaki KX450Kawasaki KX450 imageRs. 9.92 LakhsOnwards-449 cc3.44 PSDirt Bikes, Off Road Bikes112.9 kg2180 mmDiscDiscSpokeKLX 450RVSKX450
KTM 450 SX-FKTM 450 SX-F imageRs. 10.25 LakhsOnwards-449.9 cc-Dirt Bikes102.6 kg-DiscDiscSpokeKLX 450RVS450 SX-F
KTM 250 SX-FKTM 250 SX-F imageRs. 9.58 LakhsOnwards-249.9 cc-Dirt Bikes, Off Road Bikes101 kg-DiscDiscSpokeKLX 450RVS250 SX-F
Kawasaki KX 250Kawasaki KX 250 imageRs. 7.99 LakhsOnwards-249 cc-Dirt Bikes, Off Road Bikes108 kg2190 mmDiscDiscSpokeKLX 450RVSKX 250

Kawasaki KLX 450R Images

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Kawasaki KLX 450R Colours

Kawasaki KLX 450R is available in the 1 Colour in India.

Lime green

Kawasaki KLX 450R Alternatives

Kawasaki KX450

Kawasaki KX450

9.92 Lakhs
KLX 450RvsKX450
KTM 450 SX-F

KTM 450 SX-F

10.25 Lakhs
KLX 450Rvs450 SX-F
KTM 250 SX-F

KTM 250 SX-F

9.58 Lakhs
KLX 450Rvs250 SX-F
Kawasaki KX 250

Kawasaki KX 250

7.99 Lakhs
KLX 450RvsKX 250

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Kawasaki KLX 450R Specifications and Features

Body TypeDirt Bikes, Off Road Bikes
Kick and Self StartYes
TransmissionManual
Mileage23.0 kmpl
HeadlightLED
Engine449.0 cc
Fuel TypePetrol
Max Speed150 kmph
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