Kawasaki KLX 450R Key Specs
- Engine449 cc
- Mileage23 kmpl
- Speed150 kmph
- Kerb Weight126 kg
Kawasaki KLX 450R is priced at Rs. 8.99 Lakhs (ex-showroom Delhi).
The Kawasaki KLX 450R is available in 1 variant - STD.
Kawasaki KLX 450R comes in one colour options: Lime Green.
Kawasaki KLX 450R comes in petrol engine options, comes with 449.0 cc engine, and features a Dirt Bikes, Off Road Bikes body type.
Kawasaki KLX 450R rivals are Kawasaki KX450, KTM 450 SX-F, KTM 250 SX-F, Kawasaki KX 250.
Kawasaki KLX 450R comes with a mileage of 23.0 kmpl (Company claimed).
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Kawasaki KLX 450R
|Rs. 8.99 LakhsOnwards
|-
|449 cc
|-
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|126 kg
|2175 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|Kawasaki KX450
|Rs. 9.92 LakhsOnwards
|-
|449 cc
|3.44 PS
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|112.9 kg
|2180 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|KLX 450RVSKX450
|KTM 450 SX-F
|Rs. 10.25 LakhsOnwards
|-
|449.9 cc
|-
|Dirt Bikes
|102.6 kg
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|KLX 450RVS450 SX-F
|KTM 250 SX-F
|Rs. 9.58 LakhsOnwards
|-
|249.9 cc
|-
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|101 kg
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|KLX 450RVS250 SX-F
|Kawasaki KX 250
|Rs. 7.99 LakhsOnwards
|-
|249 cc
|-
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|108 kg
|2190 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|KLX 450RVSKX 250
Kawasaki KLX 450R is available in the 1 Colour in India.
|Body Type
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|Kick and Self Start
|Yes
|Transmission
|Manual
|Mileage
|23.0 kmpl
|Headlight
|LED
|Engine
|449.0 cc
|Fuel Type
|Petrol
|Max Speed
|150 kmph
Popular Kawasaki Bikes
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
View all Popular Dirt Bikes