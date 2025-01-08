hamburger icon
Honda Shine 100 DX Front Right View

Honda Shine 100 DX On Road Price in Bihar Sharif

70,507*
*On-Road Price
Delhi
Shine 100 DX Price in

Honda Shine 100 DX on road price in Bihar Sharif starts from Rs. 82,480. Visit your nearest Honda Shine 100 DX dealers and showrooms in Bihar Sharif for best offers. Shine 100 DX on road price breakup in Bihar Sharif includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the Shine 100 DX is mainly compared to Honda Shine 100 price in Bihar Sharif (Rs. 63,191), Hero HF Deluxe Pro price in Bihar Sharif (Rs. 69,235) and Hero Splendor Plus price in Bihar Sharif (Rs. 73,902).
Variants On-Road Price
Honda Shine 100 DX STD ₹ 82,480

Honda Shine 100 DX Variant Wise Price List in

Fuel Type:
All
Transmission:
All

Shine 100 DX STD

₹ 82,483*On-Road Price
98.98 cc
Ex-Showroom-Price
69,694
RTO
6,076
Insurance
6,713
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Bihar Sharif)
82,483
EMI@1,773/mo
Honda Shine 100 DX Alternatives

Honda Shine 100

Honda Shine 100

63,191Ex-Showroom
Shine 100 Price in Delhi
Hero HF Deluxe Pro

Hero HF Deluxe Pro

69,235Ex-Showroom
HF Deluxe Pro Price in Delhi
Hero Splendor Plus

Hero Splendor Plus

73,902 - 76,437Ex-Showroom
Splendor Plus Price in Delhi
Bajaj Platina 110

Bajaj Platina 110

69,284 - 74,214Ex-Showroom
Platina 110 Price in Delhi
TVS Radeon

TVS Radeon

55,100 - 77,900Ex-Showroom
Radeon Price in Delhi
Bajaj Pulsar 125 Neon

Bajaj Pulsar 125 Neon

68,077 - 90,989Ex-Showroom
Pulsar 125 Neon Price in Delhi

Popular Honda Bikes

Honda Shine 100 DX User Reviews & Ratings

4.7
3 Ratings & Reviews
1 & aboverating star
0
2 & aboverating star
0
3 & aboverating star
0
4 & aboverating star
1
5 ratingrating star
2
It is good to look at
It offers good mileage, strong performance, an updated engine with great features, and is excellent value for money.
By: Umasankar (Sept 15, 2025)
Latest Bikes in India 2026

Yamaha EC-06

Yamaha EC-06

1.68 Lakhs
Ampere Magnus G Max

Ampere Magnus G Max

94,999
Zelio Logix

Zelio Logix

56,551
Suzuki e Access

Suzuki e Access

1.88 Lakhs
KTM RC 160

KTM RC 160

1.85 Lakhs
Popular Bikes in India 2026

TVS iQube

TVS iQube

1.11 - 1.62 Lakhs
Matter Aera

Matter Aera

1.83 - 1.94 Lakhs
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

1.83 - 2.18 Lakhs
Honda SP 125

Honda SP 125

86,378 - 94,069
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

1.6 - 2.02 Lakhs
Upcoming Bikes in India 2026

Yamaha AEROX-E

Yamaha AEROX-E

2.9 Lakhs Exp. Price
Lambretta V125

Lambretta V125

1 Lakhs Exp. Price
Ola Electric Diamondhead

Ola Electric Diamondhead

3.5 Lakhs Exp. Price
Yamaha RX 100

Yamaha RX 100

1 Lakhs Exp. Price
Honda Activa 7G

Honda Activa 7G

79,000 Exp. Price
