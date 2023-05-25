Launched in Apr 2023
Category Average: 52.91 kmph
Crink V1: 60.0 kmph
Category Average: 88.36 km
Crink V1: 120.0 km
Category Average: 4.73 hrs
Crink V1: 6.0 hrs
Category Average: 1.77 kwh
Crink V1: 2.4 kwh
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
|Battery Capacity
|2.4 kWh
|Body Type
|Scooters
|Charging Point
|Yes
|Range
|120 km
|Headlight
|LED
|Charging Time
|5-7 Hours
Enigma Crink V1
₹96,835*
₹97,000*
₹97,224*
₹94,733*
₹98,000*
₹95,605*
₹95,000*
₹95,000*
₹94,998*
₹94,998*
₹83,300*
Charging Time
5-7 Hours
Charging Time
3-4 Hrs.
Charging Time
3.5-4 Hrs.
Charging Time
3.5 Hours
Charging Time
4-8 Hours
Charging Time
4-5 Hrs.
Charging Time
5-6 Hrs.
Charging Time
4-7 Hours
Charging Time
3-4 Hours
Charging Time
3-4 Hours
Charging Time
6 Hours 50 Minutes
Range
120 km
Range
70-100 km
Range
80 km
Range
100 km
Range
60-100 km
Range
80-110 km
Range
90 km
Range
60-70 km
Range
80 Km
Range
80-85 Km
Range
135 km
Motor Power
-
Motor Power
250 W
Motor Power
1 kW
Motor Power
250 W
Motor Power
1.2 kW
Motor Power
-
Motor Power
2 kW
Motor Power
-
Motor Power
2500 W
Motor Power
1200 W
Motor Power
1.2 kW
Front Brake
Disc
Front Brake
-
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
-
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
-
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Steel Wheels
Wheel Type
Steel Wheels
Wheel Type
Alloy
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