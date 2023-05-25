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Crink V1PriceSpecs & FeaturesImagesAlternativesVariantsEMINews
Enigma Crink V1 Left View

ENIGMA Crink V1

Launched in Apr 2023

Review & Win ₹2000
₹96,835**Ex-showroom price
Get on road priceDelhi
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Crink V1 Key Specs

Speed

Category Average: 52.91 kmph

Crink V1: 60.0 kmph

Range

Category Average: 88.36 km

Crink V1: 120.0 km

Charging

Category Average: 4.73 hrs

Crink V1: 6.0 hrs

Battery

Category Average: 1.77 kwh

Crink V1: 2.4 kwh

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About Enigma Crink V1

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VS
Enigma Crink V1
Jitendra JMT 1000HS
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Enigma Crink V1 Variants
Enigma Crink V1 price starts at ₹ 96,835 .
1 Variant Available
STD₹96,835*
60 kmph
120 km
Seat Type: Single
Instrument Console: Digital
Battery Capacity: 2.4 kWh
Low Battery Indicator
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*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.

Enigma Crink V1 Pros & Cons

Pros

Cons

Enigma Crink V1 Images

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Enigma Crink V1 Specifications and Features

Battery Capacity2.4 kWh
Body TypeScooters
Charging PointYes
Range120 km
HeadlightLED
Charging Time5-7 Hours
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Charging Time
5-7 Hours
Charging Time
3-4 Hrs.
Charging Time
3.5-4 Hrs.
Charging Time
3.5 Hours
Charging Time
4-8 Hours
Charging Time
4-5 Hrs.
Charging Time
5-6 Hrs.
Charging Time
4-7 Hours
Charging Time
3-4 Hours
Charging Time
3-4 Hours
Charging Time
6 Hours 50 Minutes
Range
120 km
Range
70-100 km
Range
80 km
Range
100 km
Range
60-100 km
Range
80-110 km
Range
90 km
Range
60-70 km
Range
80 Km
Range
80-85 Km
Range
135 km
Motor Power
-
Motor Power
250 W
Motor Power
1 kW
Motor Power
250 W
Motor Power
1.2 kW
Motor Power
-
Motor Power
2 kW
Motor Power
-
Motor Power
2500 W
Motor Power
1200 W
Motor Power
1.2 kW
Front Brake
Disc
Front Brake
-
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
-
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
-
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Steel Wheels
Wheel Type
Steel Wheels
Wheel Type
Alloy
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*Disclaimer: Prices mentioned are ex-showroom prices and represent the starting price for the respective model.

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