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Honda Elevate vs Kia Seltos [2019-2023]

In 2026 when choosing between the Honda Elevate and Kia Seltos [2019-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Honda Elevate Price starts at Rs. 11.6 Lakhs (ex-showroom price) for SV MT, Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel. Elevate: 1498 cc engine, 15.31 to 16.92 kmpl mileage. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Elevate vs Seltos [2019-2023] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Elevate Seltos [2019-2023]
BrandHondaKia
Price₹ 11.6 Lakhs₹ 9.95 Lakhs
Mileage15.31 to 16.92 kmpl21 kmpl
Engine Capacity1498 cc1493 cc
TransmissionManual, Automatic Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Cylinders44

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Elevate
Honda Elevate
SV MT
₹11.60 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Honda Elevate Visual Comparison

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Specification
Engine Type
1.5 i-VTEC with VTC1.5L CRDI VGT
Others
Idle Start/Stop-
Electric Motor
No-
Driving Range
612 Km1050
Max Torque (Nm@rpm)
145 Nm @ 4300 rpm250 Nm @ 1500 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 6 Gears
Mileage (ARAI)
15.31 kmpl21
Max Power (bhp@rpm)
119 bhp @ 6600 rpm113 bhp @ 4000 rpm
Drivetrain
FWDFWD
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 6
Engine
1498 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
Petrol-
Minimum Turning Radius
5.2 metres5.3
Rear Brake Type
DrumDisc
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Torsion beam with Coil SpringCoupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringMcPherson Strut with Coil Spring
Bootspace
458 litres433
No of Seating Rows
2 Rows2
Seating Capacity
5 Person5
Doors
5 Doors5
Fuel Tank Capacity
40 litres50
Length
4312 mm4315
Ground Clearance
220 mm190
Wheelbase
2650 mm2610
Height
1650 mm1620
Width
1790 mm1800
Features
Cabin-Boot Access
NoYes
Steering Adjustment
Tilt & TelescopicTilt
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
YesNo
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverCo-Driver Only
Air Conditioner
Yes (Automatic Climate Control)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
12V Power Outlets
31
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Blower, Vents Behind Front ArmrestVents Behind Front Armrest
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
NoDynamic
Clock
DigitalDigital
Door Ajar Warning
YesYes
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
NoYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
NoYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Panaromic Sunroof
No-
Rub - Strips
NoBlack
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
Electrically AdjustableNo
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
YesNo
Rear Defogger
YesNo
One Touch -Down
DriverNo
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Scuff Plates
No-
Rear Windshield Blind
NoNo
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Tailgate Release
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
DriverNo
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
NoYes
Cup Holders
Front & RearFront Only
Cooled Glove Box
No-
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Battery Warranty (Years)
No-
Cornering Headlights
NoNo
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Rear Reading Lamp
NoYes
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
YesNo
Automatic Head Lamps
NoNo
Headlights
LED ProjectorHalogen Projector
Tail Lights
LEDHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Daytime Running Lights
LEDNo
Follow me home headlamps
YesNo
Puddle Lamps
NoNo
Wireless Charger
NoNo
Head Unit Size
Not Available2 Din
iPod Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
YesNo
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
YesNo
Remote AC On/Off Via app
NoNo
Over The Air (OTA) Updates
YesNo
Check Vehicle Status Via App
YesNo
Remote Sunroof Open/Close Via app
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
YesNo
Geo-Fence
YesNo
Find My Car
YesNo
Emergency Call
YesNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Differential Lock
NoNo
Traction Control System (TC/TCS)
YesNo
Electronic Stability Program (ESP)
YesNo
Hill Hold Control
YesNo
Hill Descent Control
NoNo
Brake Assist (BA)
YesNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
YesNo
Airbags
2 Airbags (Driver, Front Passenger)2 Airbags (Driver, Passenger)
Forward Collision Warning (FCW)
No-
High-beam Assist
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
No-
Child Seat Anchor Points
YesNo
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesNo
Emergency Brake Light Flashing
No-
Blind Spot Detection
No-
Rear Cross-Traffic Assist
No-
Lane Departure Prevention
No-
Middle rear three-point seatbelt
YesNo
Automatic Emergency Braking (AEB)
No-
NCAP Rating
5 Star (ASEAN NCAP)3 Star (Global NCAP)
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)-
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Dual ToneSingle Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
With Cup HolderNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Split Rear Seat
60:40 splitNo
Ventilated Seats
NoNo
Interior Colours
Beige & BlackBlack
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Folding Rear Seat
NoFull
Ventilated Seat Type
NoNo
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Front Seatback Pockets
NoYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
13,45,08912,68,841
Ex-Showroom Price
11,59,89010,65,000
RTO
1,27,9891,33,125
Insurance
56,71043,684
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
28,91126,702
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Spacious and comfortable cabinMature stylingHonda Sensing ADAS tech

Cons

Struggles on ascentsNot excitable to drive
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Benefits On Honda Elevate :-Benefits upto 2,45,000...
Applicable on elevateelevate-sv-mt & 22 more variants
Expiring on 1 Sept
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