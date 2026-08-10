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UJAAS ENERGY eSpa Li

₹54,880*
*Ex-showroom price
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Ujaas Energy eSpa Li Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    75 km
  • Charging iconCharging
    3.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    1.5 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
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Ujaas Energy eSpa Li Variants

Ujaas Energy eSpa Li price starts at ₹ 54,880 .
1 Variant Available
eSpa Li STD
₹54,880*
25 kmph
75 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Ujaas Energy eSpa Li Latest Updates

Calendar icon22 Jul 2026
Amid ethanol fuel confusion, electric vehicles emerge as a sustainable, long-term option over petrol and flex-fuel vehicles.Read Full Story
Calendar icon7 May 2026
The Indian electric vehicle industry started fiscal 2027 strong, with Tata Motors and TVS leading sales in their segments.Read Full Story
Calendar icon6 May 2026
In April 2026, electric commercial vehicle sales varied, with Tata Motors leading, while several competitors experienced declines.Read Full Story

Ujaas Energy eSpa Li Visual Comparison

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Ujaas Energy eSpa Li comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Ujaas Energy eSpa Li
Ujaas Energy eSpa Li image
Rs. 54,880Onwards--Scooters-DrumDrumAlloy75 km-250 W
Joy e-bike WolfJoy e-bike Wolf imageRs. 54,999Onwards
520
-Scooters81 kgDiscDiscAlloy90 km5 Hours1 kWeSpa LiVSWolf
Ampere ReoAmpere Reo imageRs. 59,900Onwards-35 NmScooters71.4 kgDiscDrum-80 km5 Hours 30 Minutes250 WeSpa LiVSReo
Ampere Reo Li PlusAmpere Reo Li Plus imageRs. 69,990Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy70 km6 Hours250 WeSpa LiVSReo Li Plus
Ola Electric S1 ZOla Electric S1 Z imageRs. 59,999Onwards
4.32
-Scooters-DrumDrumAlloy75-146 km5 Hours3000 WeSpa LiVSS1 Z
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-Scooters-DrumDrumAlloy157 km5 Hours1500 WeSpa LiVSGig
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-Scooters-DrumDrumAlloy60 km4-5 Hours250 WeSpa LiVSR30

Ujaas Energy eSpa Li Images

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Ujaas Energy eSpa Li Colours

Ujaas Energy eSpa Li is available in the 2 Colours in India.

Red
White
Red

Ujaas Energy eSpa Li Alternatives

Joy e-bike Wolf

Joy e-bike Wolf

54,999 - 65,099
eSpa LivsWolf
Ampere Reo

Ampere Reo

59,900 - 64,499
eSpa LivsReo
Ampere Reo Li Plus

Ampere Reo Li Plus

69,990
eSpa LivsReo Li Plus
Ola Electric S1 Z

Ola Electric S1 Z

59,999 - 64,999
eSpa LivsS1 Z
Ola Electric Gig

Ola Electric Gig

39,999 - 49,999
eSpa LivsGig
Hero Electric Atria

Hero Electric Atria

77,690
eSpa LivsAtria

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Ujaas Energy eSpa Li Specifications and Features

Max Power250 W
Body TypeScooters
Battery Capacity1.5 kWh
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightLED
Range75 km
Charging Time3-4 Hours
Max Speed25 kmph
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