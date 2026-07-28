Orxa Energies Mantis Key Specs
- Speed135 kmph
- Range221 km
- Charging2.8 hrs
- Battery Capacity8.9 kWh
- Motor Power20.5 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Orxa Energies Mantis
|Rs. 3.6 LakhsOnwards
|-
|-
|Sports Naked Bikes
|182 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|221 km
|2.5 Hour
|20.5 kW
|Royal Enfield Flying Flea C6
|Rs. 2.79 LakhsOnwards
|60 Nm
|Sports Bikes
|124 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|154 km
|-
|15.4 kW
|MantisVSFlying Flea C6
|Ultraviolette F77 SuperStreet
|Rs. 2.99 LakhsOnwards
|-
|100 Nm
|Sports Bikes
|210 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|323 km
|3 Hours
|30 kW
|MantisVSF77 SuperStreet
|Ultraviolette X47 Crossover
|Rs. 2.49 LakhsOnwards
|100 Nm
|Sports Bikes
|197 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|323 km
|5 Hours
|30 kW
|MantisVSX47 Crossover
|Ultraviolette F77 Mach 2
|Rs. 2.99 LakhsOnwards
|100 Nm
|Sports Bikes
|207 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|323 km
|5 Hrs.
|30 kW
|MantisVSF77 Mach 2
|Joy e-bike Beast
|Rs. 2.42 LakhsOnwards
|-
|230 Nm
|Sports Bikes
|115 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|110 km
|9 Hours
|5 kW
|MantisVSBeast
Orxa Energies Mantis is available in the 1 Colour in India.
|Max Power
|20.5 kW
|Battery Capacity
|8.9 kWh
|Body Type
|Sports Naked Bikes
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Mobile Connectivity
|Yes
|Headlight
|LED
|Range
|221 km
|Charging Time
|2 Hours 50 Minutes
|Max Speed
|135 kmph
View all Popular Sports Naked Bikes