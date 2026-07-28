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ORXA ENERGIES Mantis

₹3.6 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Orxa Energies Mantis Key Specs

  • Speed iconSpeed
    135 kmph
  • Range iconRange
    221 km
  • Charging iconCharging
    2.8 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    8.9 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    20.5 kW
View All Mantis SpecsView specs icon

Orxa Energies Mantis Variants

Orxa Energies Mantis price starts at ₹ 3.6 Lakhs .
1 Variant Available
Mantis STD
₹3.6 Lakhs*
135 kmph
221 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Orxa Energies Mantis Latest Updates

Calendar icon28 Jul 2026
The government supports E20 petrol rollout despite lacking vehicle compatibility assessment, citing extensive trials ensuring safety and efficiency.Read Full Story
Calendar icon19 May 2026
The story reviews various electric SUVs in India, highlighting their features, battery options, performance, and ground clearance.Read Full Story
Calendar icon26 Mar 2026
Delhi government has dropped incentives for hybrid vehicles, focusing on promoting zero-emission electric vehicles instead.Read Full Story

Orxa Energies Mantis Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Mantis.
Orxa Energies Mantis
Royal Enfield Flying Flea C6
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Orxa Energies Mantis comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Orxa Energies Mantis
Orxa Energies Mantis image
Rs. 3.6 LakhsOnwards--Sports Naked Bikes182 kgDiscDiscAlloy221 km2.5 Hour20.5 kW
Royal Enfield Flying Flea C6Royal Enfield Flying Flea C6 imageRs. 2.79 LakhsOnwards
4.84
60 NmSports Bikes124 kgDiscDiscAlloy154 km-15.4 kWMantisVSFlying Flea C6
Ultraviolette F77 SuperStreetUltraviolette F77 SuperStreet imageRs. 2.99 LakhsOnwards-100 NmSports Bikes210 kgDiscDiscAlloy323 km3 Hours30 kWMantisVSF77 SuperStreet
Ultraviolette X47 CrossoverUltraviolette X47 Crossover imageRs. 2.49 LakhsOnwards
51
100 NmSports Bikes197 kgDiscDiscAlloy323 km5 Hours30 kWMantisVSX47 Crossover
Ultraviolette F77 Mach 2Ultraviolette F77 Mach 2 imageRs. 2.99 LakhsOnwards
4.52
100 NmSports Bikes207 kgDiscDiscAlloy323 km5 Hrs.30 kWMantisVSF77 Mach 2
Joy e-bike BeastJoy e-bike Beast imageRs. 2.42 LakhsOnwards-230 NmSports Bikes115 kgDiscDiscAlloy110 km9 Hours5 kWMantisVSBeast

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Estimate how much you can save by switching to an Electric Vehicle. Calculate yours by using this tool.
Orxa Energies Mantis
KTM 390 Duke R
VS
Selected Electric Bike
Orxa Energies MantisSelect model
Select Petrol Bike
KTM 390 Duke RSelect model
 km
100 km4000 km
 / kWh
₹4 / kWh₹30 / kWh

Orxa Energies Mantis Images

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Orxa Energies Mantis Colours

Orxa Energies Mantis is available in the 1 Colour in India.

Black
Black

Orxa Energies Mantis Alternatives

Royal Enfield Flying Flea C6

Royal Enfield Flying Flea C6

2.79 Lakhs
MantisvsFlying Flea C6
Ultraviolette F77 SuperStreet

Ultraviolette F77 SuperStreet

2.99 - 3.99 Lakhs
MantisvsF77 SuperStreet
Ultraviolette X47 Crossover

Ultraviolette X47 Crossover

2.49 - 4.49 Lakhs
MantisvsX47 Crossover
Ultraviolette F77 Mach 2

Ultraviolette F77 Mach 2

2.99 - 3.99 Lakhs
MantisvsF77 Mach 2
Joy e-bike Beast

Joy e-bike Beast

2.42 Lakhs
MantisvsBeast
Joy e-bike Thunderbolt

Joy e-bike Thunderbolt

2.33 Lakhs
MantisvsThunderbolt

News

The Orxa Mantis is priced at <span class='webrupee'>₹</span>3.60 lakh (ex-showroom) and has a light kerb weight of 182 kg
Orxa Mantis performance electric motorcycle launched in India at 3.60 lakh, pre-bookings open
21 Nov 2023
The Orxa Mantis electric performance motorcycle was first showcased at the 2019 India Bike Week and will go on sale on November 21
Orxa Mantis electric performance motorcycle slated for launch tomorrow. Is the Ultraviolette F77 up for a challenge?
20 Nov 2023
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
Ravi Tamta’s HAPIDA SKYNeX prototype was test-flown on open ground in Almora as an early step in the project’s development.
Inventor tests single-seat electric flying vehicle prototype in Uttarakhand
10 Aug 2026
Triumph Speed 400 commands a premium price over the Royal Enfield Hunter 350.
Royal Enfield Hunter 350 vs Triumph Speed 400: Monthly EMI comparison
10 Aug 2026
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Orxa Energies Mantis Specifications and Features

Max Power20.5 kW
Battery Capacity8.9 kWh
Body TypeSports Naked Bikes
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Mobile ConnectivityYes
HeadlightLED
Range221 km
Charging Time2 Hours 50 Minutes
Max Speed135 kmph
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