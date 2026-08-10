BMW R NineT Scrambler Key Specs
- Engine1170 cc
- Mileage19.6 kmpl
- Power108.77 ps
- Speed200 kmph
- Max Torque116 Nm
- Kerb Weight223 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BMW R NineT Scrambler
|Rs. 16.75 LakhsOnwards
|1170 cc
|108.77 PS
|116 Nm
|Cafe Racer Bikes
|223 kg
|2175 mm
|Disc
|Disc
|Cast Alloy Wheels
|Harley-Davidson Sportster S
|Rs. 18.05 LakhsOnwards
|1252 cc
|122.3 PS
|125 Nm
|Cruiser Bikes
|228 kg
|2270 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|R NineT ScramblerVSSportster S
|Harley-Davidson Nightster
|Rs. 13.39 LakhsOnwards
|975 cc
|89.7 PS
|95 Nm
|Cruiser Bikes
|225 kg
|2265 mm
|-
|Disc
|Alloy
|R NineT ScramblerVSNightster
|Indian Super Scout
|Rs. 16.15 LakhsOnwards
|-
|1250 cc
|106.4 PS
|108 Nm
|Cruiser Bikes
|268 kg
|2206 mm
|-
|-
|Spoke
|R NineT ScramblerVSSuper Scout
|Indian Scout Classic
|Rs. 14.02 LakhsOnwards
|-
|1250 cc
|106.4 PS
|108 Nm
|Cruiser Bikes
|252 Kg
|2318 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|R NineT ScramblerVSScout Classic
|Indian Scout Rogue
|Rs. 17.28 LakhsOnwards
|-
|1133 cc
|95.1 PS
|97 Nm
|Cruiser Bikes
|250 kg
|2274 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|R NineT ScramblerVSScout Rogue
|Max Power
|108.77 PS
|Body Type
|Cafe Racer Bikes
|Charging Point
|Yes
|Max Torque
|116 Nm
|Mileage
|19.6 kmpl
|Transmission
|Manual
|Headlight
|LED
|Engine
|1170.0 cc
|Fuel Type
|Petrol
|Max Speed
|200 kmph
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