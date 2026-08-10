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DISCONTINUED

BMW R NineT Scrambler

₹16.75 Lakhs*
5.0
1
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BMW R NineT Scrambler is discontinued and no longer produced.
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Indian 101 Scout

Indian 101 Scout

15.99 Lakhs
R NineT Scramblervs101 Scout

BMW R NineT Scrambler Key Specs

  • Engine iconEngine
    1170 cc
  • Mileage iconMileage
    19.6 kmpl
  • Power iconPower
    108.77 ps
  • Speed iconSpeed
    200 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    116 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    223 kg
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BMW R NineT Scrambler Variants

BMW R NineT Scrambler price starts at ₹ 16.75 Lakhs .
1 Variant Available
R NineT Scrambler STD
₹16.75 Lakhs*
1170 cc
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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BMW R NineT Scrambler Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with R NineT Scrambler.
BMW R NineT Scrambler
Harley-Davidson Sportster S
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BMW R NineT Scrambler comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BMW R NineT Scrambler
BMW R NineT Scrambler image
Rs. 16.75 LakhsOnwards
51
1170 cc108.77 PS116 NmCafe Racer Bikes223 kg2175 mmDiscDiscCast Alloy Wheels
Harley-Davidson Sportster SHarley-Davidson Sportster S imageRs. 18.05 LakhsOnwards
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1252 cc122.3 PS125 NmCruiser Bikes228 kg2270 mmDiscDiscAlloyR NineT ScramblerVSSportster S
Harley-Davidson NightsterHarley-Davidson Nightster imageRs. 13.39 LakhsOnwards
4.515
975 cc89.7 PS95 NmCruiser Bikes225 kg2265 mm-DiscAlloyR NineT ScramblerVSNightster
Indian Super ScoutIndian Super Scout imageRs. 16.15 LakhsOnwards-1250 cc106.4 PS108 NmCruiser Bikes268 kg2206 mm--SpokeR NineT ScramblerVSSuper Scout
Indian Scout ClassicIndian Scout Classic imageRs. 14.02 LakhsOnwards-1250 cc106.4 PS108 NmCruiser Bikes252 Kg2318 mmDiscDiscSpokeR NineT ScramblerVSScout Classic
Indian Scout RogueIndian Scout Rogue imageRs. 17.28 LakhsOnwards-1133 cc95.1 PS97 NmCruiser Bikes250 kg2274 mmDiscDiscAlloyR NineT ScramblerVSScout Rogue

BMW R NineT Scrambler Images

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BMW R NineT Scrambler Image 6

BMW R NineT Scrambler User Reviews & Ratings

5Engine & Performance
5Features
5Safety
5Design
5Value For Money
5Comfort
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User Reviews

Perfect bike for roads
The BMW R nineT is a beautifully crafted motorcycle that perfectly blends classic design with modern performance. Its retro-inspired look, featuring a round headlamp, exposed frame, and premium metal finishes, gives it a timeless appeal that turns heads everywhere. Powered by a 1170cc air-cooled boxer engine, the R nineT delivers strong torque and a thrilling riding experience, making it suitable for both city rides and long highway cruises. The bike offers smooth handling, excellent braking, and a well-balanced chassis, providing confidence to riders at any speed. BMW has also focused on customization, allowing owners to personalize their bikes with different parts and accessories. The seat is comfortable, and the riding position is relaxed, making it enjoyable for daily use as well.
By: Anil kumar (Jan 17, 2026)
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BMW R NineT Scrambler Specifications and Features

Max Power108.77 PS
Body TypeCafe Racer Bikes
Charging PointYes
Max Torque116 Nm
Mileage19.6 kmpl
TransmissionManual
HeadlightLED
Engine1170.0 cc
Fuel TypePetrol
Max Speed200 kmph
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