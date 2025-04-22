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Honda Jazz vs Mahindra Bolero Neo

In 2026 when choosing between the Honda Jazz and Mahindra Bolero Neo, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Honda Jazz Price starts at Rs. 7.48 Lakhs (last recorded price) for V, Mahindra Bolero Neo Price starts at Rs. 8.85 Lakhs (ex-showroom price) for N4. Jazz: 1199 cc engine, 16.6 to 17.1 kmpl mileage. Bolero Neo: 1493 cc engine, 17.2 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Jazz vs Bolero Neo Comparison
KEY HIGHLIGHTS Jazz Bolero neo
BrandHondaMahindra
Price₹ 7.48 Lakhs₹ 8.85 Lakhs
Mileage16.6 to 17.1 kmpl17.2 kmpl
Engine Capacity1199 cc1493 cc
TransmissionManual, Automatic Manual
Cylinders43

Filters
Jazz
Honda Jazz
V
₹7.48 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
N4
₹8.85 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Honda Jazz Visual Comparison

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Headlight
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Specification
Engine Type
i-VTEC1.5L I4 mHawk 100
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
664-
Max Torque (Nm@rpm)
110 Nm @ 4800 rpm260 Nm @ 1750-2250 rpm
Transmission
Manual - 5 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
16.6-
Drivetrain
FWDRWD
Max Power (bhp@rpm)
89 bhp @ 6000 rpm100 bhp @ 3750 rpm
Turbocharger/Supercharger
No-
Fuel Type
Petrol-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1199 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, SOHC1493 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.15.35 metres
Rear Brake Type
DrumDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
175 / 65 R15215 / 75 R15
Wheels
Alloy WheelsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Torsion Beam Axle,Coil SpringMulti-Link Coil Spring Suspension with Anti-Roll Bar
Front Suspension
MacPherson Strut, Coil SpringDouble Wish-bone type, Independent Coil Spring
Rear Tyres
175 / 65 R15215 / 75 R15
Length
39893995 mm
Wheelbase
25302680 mm
Kerb Weight
1042-
Height
15441817 mm
Width
16941795 mm
Bootspace
354384 litres
No of Seating Rows
23 Rows
Seating Capacity
57 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
4050 litres
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverCo-Driver
Air Conditioner
Yes (Automatic Climate Control)Manual
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyNo
Cruise Control
YesNo
Heater
YesYes
12V Power Outlets
1-
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone with Fan speed control
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
NoNo
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
NoYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
No-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
Remote with Boot OpenerWith Key
Rub - Strips
NoBlack
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
YesNo
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
No-
Adjustable ORVM
Electrically AdjustableExternally Adjustable
One Touch -Down
No-
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
No-
Rain-sensing Wipers
No-
Exterior Door Handles
Chrome-
Interior Door Handles
SilverSilver
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBlack
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseKey
Rear Wiper
No-
Rear Defogger
YesNo
One Touch - Up
No-
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
NoNo
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front Only-
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
No-
Warranty (Kilometres)
Unlimited100000
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
HalogenHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDHalogen
Daytime Running Lights
LEDNo
Glove Box Lamp
No-
Cabin Lamps
Front and RearFront
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
No-
Rear Reading Lamp
No-
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
No-
Automatic Head Lamps
No-
CD Player
Yes-
Steering mounted controls
YesNo
Display Screen for Rear Passengers
No-
Wireless Charger
No-
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)No
iPod Compatibility
YesNo
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingNo
Speakers
4-
Integrated (in-dash) Music System
YesNo
Internal Hard-drive
No-
AM/FM Radio
YesNo
Head Unit Size
Not AvailableNot Available
DVD Playback
Yes-
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
YesNo
GPS Navigation System
No-
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
Yes-
Display
Digital Display-
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
No-
Remote AC On/Off Via app
No-
Over The Air (OTA) Updates
No-
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
No-
Geo-Fence
No-
Find My Car
No-
Emergency Call
No-
Differential Lock
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoYes
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoYes
Brake Assist (BA)
YesNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Front Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoNo
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
4 Star (ASEAN NCAP)1 Star (Global NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoNo
Split Third Row Seat
NoNo
Seat Upholstery
FabricVinyl
Interiors
Dual Tone-
Driver Armrest
YesNo
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)
Interior Colours
Beige/Black-
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FullNo
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Front Seatback Pockets
NoYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
8,56,66610,13,840
Ex-Showroom Price
7,65,1068,84,500
RTO
59,88786,724
Insurance
31,17342,116
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
18,41321,791
Expert Rating
Pros and Cons

Pros

Robust buildSeven-seat layoutManual differential lock

Cons

Cabin remains dull and bare

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