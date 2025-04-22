In 2026 when choosing between the Honda Jazz and Mahindra Bolero Neo, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Honda Jazz Price starts at Rs. 7.48 Lakhs (last recorded price) for V, Mahindra Bolero Neo Price starts at Rs. 8.85 Lakhs (ex-showroom price) for N4. Jazz: 1199 cc engine, 16.6 to 17.1 kmpl mileage. Bolero Neo: 1493 cc engine, 17.2 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Jazz vs Bolero Neo Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Jazz
|Bolero neo
|Brand
|Honda
|Mahindra
|Price
|₹ 7.48 Lakhs
|₹ 8.85 Lakhs
|Mileage
|16.6 to 17.1 kmpl
|17.2 kmpl
|Engine Capacity
|1199 cc
|1493 cc
|Transmission
|Manual, Automatic
|Manual
|Cylinders
|4
|3