Mercedes-Benz AMG CLE 53 Front Left Side
JUST LAUNCHED

MERCEDES-BENZ AMG CLE 53

1.35 Cr**Ex-showroom price
Mercedes-Benz AMG CLE 53 Price:

Mercedes-Benz AMG CLE 53 is priced at Rs. 1.35 Cr (ex-showroom Delhi).

How many variants are there for Mercedes-Benz AMG CLE 53?

The Mercedes-Benz AMG CLE 53 is available in 1 variant - 4MATIC Plus Coupe.

What are the engine, performance, and specifications of Mercedes-Benz AMG CLE 53?

Mercedes-Benz AMG CLE 53 comes in petrol engine options, comes with 2999 cc engine, and features a Coupe body type.

Which are the major rivals of Mercedes-Benz AMG CLE 53?

Mercedes-Benz AMG CLE 53 rivals are BMW M4 Competition, Mercedes-Benz AMG GLC43 Coupe, Mercedes-Benz GLS, Porsche Macan, Land Rover Defender, Audi Q8.

AMG CLE 53 Key Specs

Engine

Category Average: 2993.0 cc

AMG CLE 53: 2999.0 cc

Power

Category Average: 396.06 bhp

AMG CLE 53: 443.0 bhp

Personal Finance Widget
Mercedes-Benz AMG CLE 53 Variants

Mercedes-Benz AMG CLE 53 price starts at ₹ 1.35 Cr .
1 Variant Available
AMG CLE 53 4MATIC Plus Coupe
₹1.35 Cr*
2999 cc
Petrol
Automatic
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.

Mercedes-Benz AMG CLE 53 Images

Mercedes-Benz AMG CLE 53 Specifications and Features

AirbagsYes
Body TypeCoupe
Max Torque560 Nm
Keyless EntryYes
TransmissionAutomatic
Engine2999 cc
Max Speed250 kmph
Fuel TypePetrol
Mercedes-Benz AMG CLE 53 comparison with similar cars

₹1.35 Cr*
₹1.53 Cr*
₹1.1 Cr*
₹1.32 Cr*
₹96.05 Lakhs*
₹1.05 Cr*
₹1.3 Cr*
Popular Mercedes-Benz Cars

  Popular
  Upcoming
News

Top Luxury Cars

  • Land Rover Range Rover

    • Land Rover Range Rover

    ₹2.4 - 4.98 Cr
  • Land Rover Defender

    • Land Rover Defender

    ₹1.05 - 2.79 Cr
  • Toyota Land Cruiser

    • Toyota Land Cruiser

    ₹2.31 - 2.41 Cr
  • Mercedes-Benz GLA

    • Mercedes-Benz GLA

    ₹50.8 - 55.8 Lakhs
  • Toyota Vellfire

    • Toyota Vellfire

    ₹1.22 - 1.32 Cr
  • Porsche 911

    • Porsche 911

    ₹1.99 - 4.26 Cr
    Mercedes-Benz AMG CLE 53 FAQs

    The Mercedes-Benz AMG CLE 53 comes in a single variant which is the 4MATIC Plus Coupe providing advanced features and enhanced performance for a premium Coupe experience.
    The Mercedes-Benz AMG CLE 53 comes in petrol variant .
    The Mercedes-Benz AMG CLE 53 comes with 2999 engine. It comes with single automatic transmission. With 1 variant, it caters to diverse preferences.

    Popular Coupe Cars

    Aston Martin Vanquish

    Aston Martin Vanquish

    8.85 CrEx-Showroom
    Check OffersCheck Offers
    Vanquish Price in Delhi
    Aston Martin Vantage

    Aston Martin Vantage

    3.99 CrEx-Showroom
    Check OffersCheck Offers
    Vantage Price in Delhi
    Audi Q3 Sportback

    Audi Q3 Sportback

    51.43 - 56.94 LakhsEx-Showroom
    Check OffersCheck Offers
    Q3 Sportback Price in Delhi
    BMW 2 Series Gran Coupe

    BMW 2 Series Gran Coupe

    46.9 - 48.9 LakhsEx-Showroom
    Check OffersCheck Offers
    2 Series Gran Coupe Price in Delhi
    BMW M4 Competition

    BMW M4 Competition

    1.53 CrEx-Showroom
    Check OffersCheck Offers
    M4 Competition Price in Delhi

    view all specs and features