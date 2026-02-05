hamburger icon
Indian Sport Scout Specifications

Indian Sport Scout starting price is Rs. 14,09,000 in India. Indian Sport Scout is available in 1 variant and Powered by a 1250 cc engine.
14.09 Lakhs*
*Ex-showroom price
Delhi
Indian Sport Scout Specs

Indian Sport Scout comes with 1250 cc engine. It comes with Manual transmission. The price of Sport Scout starts at Rs. 14.09 Lakhs (ex-showroom price). A two-seat model, Indian Sport Scout sits in the ...

Indian Sport Scout Specifications and Features

STD
Dimensions and Capacity

Fuel Capacity
13 L
Length
2206 mm
Ground Clearance
113 mm
Wheelbase
1562 mm
Kerb Weight
248 Kg
Height
1155 mm
Saddle Height
680 mm
Width
956 mm

Tyres and Brakes

Wheel Size
Front :-482.6 mm,Rear :-406.4 mm
ABS
Dual Channel
Front Brake Diameter
298 mm
Tyre Size
Front :-130/60-19 Rear :-150/80-16
Rear Brake Diameter
298 mm
Wheels Type
Alloy
Tyre Type
Tubeless

Engine and Transmission

Max Power
106.4 PS
Stroke
73.6 mm
Max Torque
108 Nm @ 6300 rpm
Transmission
Manual
Drive Type
Belt Drive
Displacement
1250 cc
Fuel Type
Petrol
Engine Type
Liquid Cooled V-Twin
Cooling System
Liquid Cooled
Clutch
Wet, Multi-Plate
No Of Cylinders
2
Starting
Self Start Only
Gear Box
6 Speed
Fuel Supply
Fuel Injection
Bore
104 mm
Emission Type
bs6-2.0

Chassis and Suspension

Front Suspension
Telescopic Fork, Travel - 120 mm
Rear Suspension
Dual Shocks, Travel - 76 mm

Features and Safety

Riding Modes
Yes
Tachometer
Analogue
Tripmeter
Analogue
Seat Type
Single
Speedometer
Analogue
Console
Digital
Odometer
Analogue
Instrument Console
Digital
USB Charging Port
Yes
Display
Yes

Electricals

Tail Light
LED
Turn Signal Lamp
Bulb
Low Fuel Indicator
Yes
Headlight
LED

Indian Sport Scout Variants & Price List

Indian Sport Scout price starts at ₹ 14.09 Lakhs .

14.09 Lakhs*
1250 cc
106.4 PS
*Disclaimer:The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.

