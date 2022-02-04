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Gravton Motors Quanta Front Right View
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GRAVTON MOTORS Quanta

Review & Win ₹2000
₹1.2 Lakhs**Ex-showroom price
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Quanta Key Specs

Speed

Category Average: 68.5 kmph

Quanta: 70.0 kmph

Range

Category Average: 115.3 km

Quanta: 130.0 km

Charging

Category Average: 4.35 hrs

Quanta: 3.0 hrs

Battery

Category Average: 2.99 kwh

Quanta: 6.0 kwh

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About Gravton Motors Quanta

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Gravton Motors Quanta
EeVe Soul
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Gravton Motors Quanta Variants
Gravton Motors Quanta price starts at ₹ 1.2 Lakhs .
1 Variant Available
Quanta STD₹1.2 Lakhs*
70 kmph
130 km
Seat Type: Single
Instrument Console: Digital
Battery Capacity: 6 kWh
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*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.

Gravton Motors Quanta Images

13 images
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Gravton Motors Quanta Specifications and Features

Body TypeMoped
Battery Capacity6 kWh
Charging PointYes
Range130 km
HeadlightLED
Charging Time3 Hours
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₹99,990*
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₹1.16 Lakhs*
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₹1.16 Lakhs*
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₹1.15 Lakhs*
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Charging Time
3 Hours
Charging Time
4-5 Hrs.
Charging Time
5 Hours
Charging Time
4 Hours
Charging Time
3 Hours 30 Minutes
Charging Time
5 Hours
Charging Time
4 Hours 15 Minutes
Charging Time
3 Hours
Charging Time
4-5 Hours
Charging Time
6-7 Hours
Range
130 km
Range
120 km
Range
107 km
Range
120 km
Range
136 km
Range
130 km
Range
135 km
Range
100 km
Range
100 km
Range
90-110 km
Motor Power
4000 W
Motor Power
1.2 kW
Motor Power
-
Motor Power
3200 W
Motor Power
-
Motor Power
1500 W
Motor Power
2500 W
Motor Power
2 kW
Motor Power
1.5 kW
Motor Power
3 kW
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Steel Wheel
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Currently viewingQuanta vs SoulQuanta vs PrimusQuanta vs AuraQuanta vs NexusQuanta vs MihosQuanta vs C12iQuanta vs EleqQuanta vs Wolf PlusQuanta vs Crink Pro
*Disclaimer: Prices mentioned are ex-showroom prices and represent the starting price for the respective model.

Gravton Motors Quanta EMI

Select Variant:
Quanta STD
70 kmph | 130 km
₹ 1.2 Lakhs*
Select Variant
Quanta STD
70 kmph | 130 km
₹1.2 Lakhs*
EMI ₹1954.75/ month
for 5 Years @ 10.5%* interest rate
Customise EMI

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