Category Average: 68.5 kmph
Quanta: 70.0 kmph
Category Average: 115.3 km
Quanta: 130.0 km
Category Average: 4.35 hrs
Quanta: 3.0 hrs
Category Average: 2.99 kwh
Quanta: 6.0 kwh
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
|Body Type
|Moped
|Battery Capacity
|6 kWh
|Charging Point
|Yes
|Range
|130 km
|Headlight
|LED
|Charging Time
|3 Hours
Gravton Motors Quanta
₹1.22 Lakhs*
₹1.1 Lakhs*
₹1.17 Lakhs*
₹99,990*
₹1.16 Lakhs*
₹1.16 Lakhs*
₹1.15 Lakhs*
Charging Time
3 Hours
Charging Time
4-5 Hrs.
Charging Time
5 Hours
Charging Time
4 Hours
Charging Time
3 Hours 30 Minutes
Charging Time
5 Hours
Charging Time
4 Hours 15 Minutes
Charging Time
3 Hours
Charging Time
4-5 Hours
Charging Time
6-7 Hours
Range
130 km
Range
120 km
Range
107 km
Range
120 km
Range
136 km
Range
130 km
Range
135 km
Range
100 km
Range
100 km
Range
90-110 km
Motor Power
4000 W
Motor Power
1.2 kW
Motor Power
-
Motor Power
3200 W
Motor Power
-
Motor Power
1500 W
Motor Power
2500 W
Motor Power
2 kW
Motor Power
1.5 kW
Motor Power
3 kW
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Steel Wheel
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
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