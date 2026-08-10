Harley-Davidson Electra Glide Standard Key Specs
- Engine745 cc
- Mileage18 kmpl
- Kerb Weight354 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Harley-Davidson Electra Glide Standard
|Rs. 24.99 LakhsOnwards
|-
|1,745 cc
|-
|150 Nm
|Tourer Bikes
|354 kg
|2400 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|BMW R 1250 RT
|Rs. 24.95 LakhsOnwards
|-
|1254 cc
|135.9 PS
|143 Nm
|Tourer Bikes
|279 kg
|2222 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|Electra Glide StandardVSR 1250 RT
|Harley-Davidson Heritage Classic [2024]
|Rs. 27.19 LakhsOnwards
|-
|1868 cc
|95.1 PS
|155 Nm
|Tourer Bikes
|330 kg
|2415 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|Electra Glide StandardVSHeritage Classic [2024]
|BMW S 1000 XR
|Rs. 22.5 LakhsOnwards
|-
|999 cc
|165 PS
|114 Nm
|Adventure Tourer Bikes
|226 kg
|2333 mm
|Disc
|Disc
|Cast Aluminium
|Electra Glide StandardVSS 1000 XR
|BMW R 1300 GS Adventure
|Rs. 24.95 LakhsOnwards
|-
|1300 cc
|145.4 PS
|149 Nm
|Adventure Tourer Bikes
|269 kg
|-
|Double Disc
|Disc
|Spoke
|Electra Glide StandardVSR 1300 GS Adventure
|Harley-Davidson Pan America 1250
|Rs. 24.64 LakhsOnwards
|-
|1252 cc
|152.2 PS
|125 Nm
|Adventure Tourer Bikes, Sports Tourer Bikes
|258 kg
|2270 mm
|Disc
|Disc
|Cast Aluminum
|Electra Glide StandardVSPan America 1250
|Body Type
|Tourer Bikes
|Mileage
|18.0 kmpl
|Transmission
|Manual
|Headlight
|LED
|Engine
|745.0 cc
|Fuel Type
|Petrol
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