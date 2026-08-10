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DISCONTINUED

HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Standard

₹24.99 Lakhs*
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Harley-Davidson Electra Glide Standard is discontinued and no longer produced.
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Harley-Davidson Electra Glide Standard Alternatives

BMW R 1250 RT

BMW R 1250 RT

24.95 Lakhs
Electra Glide StandardvsR 1250 RT
Harley-Davidson Heritage Classic [2024]

Harley-Davidson Heritage Classic [2024]

27.19 Lakhs
Electra Glide StandardvsHeritage Classic [2024]
BMW S 1000 XR

BMW S 1000 XR

22.5 Lakhs
Electra Glide StandardvsS 1000 XR
BMW R 1300 GS Adventure

BMW R 1300 GS Adventure

24.95 - 29.3 Lakhs
Electra Glide StandardvsR 1300 GS Adventure
Harley-Davidson Pan America 1250

Harley-Davidson Pan America 1250

24.64 - 25.1 Lakhs
Electra Glide StandardvsPan America 1250
Ducati DesertX

Ducati DesertX

19.59 - 25.34 Lakhs
Electra Glide StandardvsDesertX

Harley-Davidson Electra Glide Standard Variants

Harley-Davidson Electra Glide Standard price starts at ₹ 24.99 Lakhs .
1 Variant Available
Electra Glide Standard Electra Glide Standard STD
₹24.99 Lakhs*
1 cc
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Harley-Davidson Electra Glide Standard Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Electra Glide Standard.
Harley-Davidson Electra Glide Standard
BMW R 1250 RT
VS
Harley-Davidson Electra Glide StandardSelect model
BMW R 1250 RTSelect model
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Harley-Davidson Electra Glide Standard comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Harley-Davidson Electra Glide Standard
Harley-Davidson Electra Glide Standard image
Rs. 24.99 LakhsOnwards-1,745 cc-150 NmTourer Bikes354 kg2400 mmDiscDiscAlloy
BMW R 1250 RTBMW R 1250 RT imageRs. 24.95 LakhsOnwards-1254 cc135.9 PS143 NmTourer Bikes279 kg2222 mmDouble DiscDiscAlloyElectra Glide StandardVSR 1250 RT
Harley-Davidson Heritage Classic [2024]Harley-Davidson Heritage Classic [2024] imageRs. 27.19 LakhsOnwards-1868 cc95.1 PS155 NmTourer Bikes330 kg2415 mmDiscDiscSpokeElectra Glide StandardVSHeritage Classic [2024]
BMW S 1000 XRBMW S 1000 XR imageRs. 22.5 LakhsOnwards-999 cc165 PS114 NmAdventure Tourer Bikes226 kg2333 mmDiscDiscCast AluminiumElectra Glide StandardVSS 1000 XR
BMW R 1300 GS AdventureBMW R 1300 GS Adventure imageRs. 24.95 LakhsOnwards-1300 cc145.4 PS149 NmAdventure Tourer Bikes269 kg-Double DiscDiscSpokeElectra Glide StandardVSR 1300 GS Adventure
Harley-Davidson Pan America 1250Harley-Davidson Pan America 1250 imageRs. 24.64 LakhsOnwards-1252 cc152.2 PS125 NmAdventure Tourer Bikes, Sports Tourer Bikes258 kg2270 mmDiscDiscCast AluminumElectra Glide StandardVSPan America 1250

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News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
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Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
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Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
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5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
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Harley-Davidson Electra Glide Standard Specifications and Features

Body TypeTourer Bikes
Mileage18.0 kmpl
TransmissionManual
HeadlightLED
Engine745.0 cc
Fuel TypePetrol
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