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MARUTI SUZUKI Swift Colours

₹5.79 - 8.8 Lakhs**Ex-showroom price
3.5Expert Score
3.7
610
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Swift Colours

Swift is available in 9 colours in India - metallic sizzling red, pearl arctic white, prime splendid silver, prime luster blue, prime novel orange, metallic magma grey, pearl arctic white with pearl midnight black roof, sizzling red with pearl midnight black roof and luster blue with pearl midnight black roof. You can view your favourite Swift colour image.

Metallic Sizzling Red
Pearl Arctic White
Prime Splendid Silver
Prime Luster Blue
Prime Novel Orange
Metallic Magma Grey
Pearl Arctic White With Pearl Midnight Black Roof
Sizzling Red With Pearl Midnight Black Roof
Luster Blue With Pearl Midnight Black Roof
Metallic sizzling red

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