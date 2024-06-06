MARUTI SUZUKI Swift Colours

Swift is available in 9 colours in India - metallic sizzling red, pearl arctic white, prime splendid silver, prime luster blue, prime novel orange, metallic magma grey, pearl arctic white with pearl midnight black roof, sizzling red with pearl midnight black roof and luster blue with pearl midnight black roof. You can view your favourite Swift colour image.
Popular Maruti Suzuki Cars
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price