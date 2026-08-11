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DISCONTINUED

HARLEY-DAVIDSON Harley Davidson Softail

₹15.25 Lakhs*
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Harley-Davidson Harley Davidson Softail is discontinued and no longer produced.
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Harley-Davidson Harley Davidson Softail Alternatives

Harley-Davidson Sportster S

Harley-Davidson Sportster S

18.05 Lakhs
Harley Davidson SoftailvsSportster S
Indian Super Scout

Indian Super Scout

16.15 Lakhs
Harley Davidson SoftailvsSuper Scout
Indian Scout Classic

Indian Scout Classic

14.02 Lakhs
Harley Davidson SoftailvsScout Classic
Harley-Davidson Nightster

Harley-Davidson Nightster

13.39 - 14.29 Lakhs
Harley Davidson SoftailvsNightster
Indian Sport Scout Sixty

Indian Sport Scout Sixty

13.28 Lakhs
Harley Davidson SoftailvsSport Scout Sixty
Indian Scout Rogue

Indian Scout Rogue

17.28 - 17.41 Lakhs
Harley Davidson SoftailvsScout Rogue

Harley-Davidson Harley Davidson Softail Variants

Harley-Davidson Harley Davidson Softail price starts at ₹ 15.25 Lakhs .
1 Variant Available
Harley Davidson Softail Softail STD
₹15.25 Lakhs*
1746 cc
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Harley-Davidson Harley Davidson Softail Visual Comparison

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Harley-Davidson Harley Davidson Softail comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Harley-Davidson Harley Davidson Softail
Harley-Davidson Harley Davidson Softail image
Rs. 15.25 LakhsOnwards-1746 cc-144 NmCruiser Bikes297 kg2320 mmDiscDiscSpoke
Harley-Davidson Sportster SHarley-Davidson Sportster S imageRs. 18.05 LakhsOnwards
51
1252 cc122.3 PS125 NmCruiser Bikes228 kg2270 mmDiscDiscAlloyHarley Davidson SoftailVSSportster S
Indian Super ScoutIndian Super Scout imageRs. 16.15 LakhsOnwards-1250 cc106.4 PS108 NmCruiser Bikes268 kg2206 mm--SpokeHarley Davidson SoftailVSSuper Scout
Indian Scout ClassicIndian Scout Classic imageRs. 14.02 LakhsOnwards-1250 cc106.4 PS108 NmCruiser Bikes252 Kg2318 mmDiscDiscSpokeHarley Davidson SoftailVSScout Classic
Harley-Davidson NightsterHarley-Davidson Nightster imageRs. 13.39 LakhsOnwards
4.515
975 cc89.7 PS95 NmCruiser Bikes225 kg2265 mm-DiscAlloyHarley Davidson SoftailVSNightster
Indian Sport Scout SixtyIndian Sport Scout Sixty imageRs. 13.28 LakhsOnwards-999 cc86.17 PS88 NmCruiser Bikes241 Kg2206 mmDiscDiscAlloyHarley Davidson SoftailVSSport Scout Sixty
Indian Scout Sixty LimitedIndian Scout Sixty Limited imageRs. 13.42 LakhsOnwards-999 cc86.17 PS87 NmCruiser Bikes241 Kg2318 mmDiscDiscAlloyHarley Davidson SoftailVSScout Sixty Limited

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Harley-Davidson Harley Davidson Softail Specifications and Features

Body TypeCruiser Bikes
Mileage15.0 kmpl
TransmissionManual
HeadlightLED
Engine1746.0 cc
Fuel TypePetrol
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