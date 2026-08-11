Harley-Davidson Harley Davidson Softail Key Specs
- Engine1746 cc
- Mileage15 kmpl
- Kerb Weight297 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Harley-Davidson Harley Davidson Softail
|Rs. 15.25 LakhsOnwards
|-
|1746 cc
|-
|144 Nm
|Cruiser Bikes
|297 kg
|2320 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|Harley-Davidson Sportster S
|Rs. 18.05 LakhsOnwards
|1252 cc
|122.3 PS
|125 Nm
|Cruiser Bikes
|228 kg
|2270 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Harley Davidson SoftailVSSportster S
|Indian Super Scout
|Rs. 16.15 LakhsOnwards
|-
|1250 cc
|106.4 PS
|108 Nm
|Cruiser Bikes
|268 kg
|2206 mm
|-
|-
|Spoke
|Harley Davidson SoftailVSSuper Scout
|Indian Scout Classic
|Rs. 14.02 LakhsOnwards
|-
|1250 cc
|106.4 PS
|108 Nm
|Cruiser Bikes
|252 Kg
|2318 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|Harley Davidson SoftailVSScout Classic
|Harley-Davidson Nightster
|Rs. 13.39 LakhsOnwards
|975 cc
|89.7 PS
|95 Nm
|Cruiser Bikes
|225 kg
|2265 mm
|-
|Disc
|Alloy
|Harley Davidson SoftailVSNightster
|Indian Sport Scout Sixty
|Rs. 13.28 LakhsOnwards
|-
|999 cc
|86.17 PS
|88 Nm
|Cruiser Bikes
|241 Kg
|2206 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Harley Davidson SoftailVSSport Scout Sixty
|Indian Scout Sixty Limited
|Rs. 13.42 LakhsOnwards
|-
|999 cc
|86.17 PS
|87 Nm
|Cruiser Bikes
|241 Kg
|2318 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Harley Davidson SoftailVSScout Sixty Limited
|Body Type
|Cruiser Bikes
|Mileage
|15.0 kmpl
|Transmission
|Manual
|Headlight
|LED
|Engine
|1746.0 cc
|Fuel Type
|Petrol
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