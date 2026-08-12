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INDIAN Chief

Expected Launch: Yet to be announced
₹21.3 Lakhs* Onwards
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Indian Chief Key Specs

  • Engine iconEngine
    1811 cc
  • Mileage iconMileage
    14 kmpl
  • Speed iconSpeed
    120 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    150 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    352 kg
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Indian Chief Variants

Indian Chief price is expected to start at ₹ 21.3 Lakhs .
1 Variant Available
UPCOMING
Chief STD BS6
₹21.3 Lakhs*
1811 cc
*Disclaimer: The prices are expected prices for the upcoming variants.
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Indian Chief Latest Updates

Calendar icon12 Aug 2026
Indian Motorcycle celebrates its history with a limited-edition Chief Vintage, honoring the Sturgis Rally's origins.Read Full Story
Calendar icon3 Jun 2026
Royal Enfield launched the Bullet 650, blending classic design with a powerful engine, while Hero MotoCorp refreshed Super Splendor XTEC.Read Full Story
Calendar icon6 Apr 2026
JSW Group is investing ₹2,600 crore in JSW Green Mobility to launch electric vehicles by FY27.Read Full Story

Indian Chief Visual Comparison

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Harley-Davidson Fat Bob 114
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Indian Chief Colours

Indian Chief is available in the 1 Colour in India.

New
Steel grey

Indian Chief Alternatives

Harley-Davidson Fat Bob 114

Harley-Davidson Fat Bob 114

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The 2026 Indian Chief Vintage blends classic 1940s-inspired styling with modern technology as part of the brand’s 125th anniversary celebrations.
Indian Motorcycle unveils 2026 Chief Vintage to mark 125 years of the brand
24 Jan 2026
Speaking at the SIAM Annual Convention, India's Chief Economic Advisor V Anantha Nageswaran asked automakers to focus on improving the global NCAP (New Car Assessment Programme) ratings of their products so that exports get further push.
Automakers must invest in R&D to make world-class industry, says Chief Economic Adviser Nageswaran
11 Sept 2024
The Indian Sport Chief is a new power cruiser from the American manufacturer taking on the Ducati Diavel and the Harley-Davidson Sportster S
2023 Indian Sport Chief cruiser revealed globally, likely to come to India
23 Feb 2023
The new Indian Chief Dark Horse features a relatively simple design, but only in flesh does it reveal its true identity.
2022 Indian Chief Dark Horse road test review: Simple yet fantastic
30 Dec 2021
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Indian Chief Specifications and Features

Body TypeCruiser Bikes
Max Torque150 Nm @ 2900 rpm
TransmissionManual
Mileage14.0 kmpl
HeadlightYes
Engine1811.0 cc
Max Speed120 Kmph
Fuel TypePetrol
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