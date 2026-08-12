Indian Chief Key Specs
- Engine1811 cc
- Mileage14 kmpl
- Speed120 kmph
- Max Torque150 Nm
- Kerb Weight352 kg
Indian Chief is available in the 1 Colour in India.
|Body Type
|Cruiser Bikes
|Max Torque
|150 Nm @ 2900 rpm
|Transmission
|Manual
|Mileage
|14.0 kmpl
|Headlight
|Yes
|Engine
|1811.0 cc
|Max Speed
|120 Kmph
|Fuel Type
|Petrol
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