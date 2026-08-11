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EEVE Wind

₹59,999*
*Ex-showroom price
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EeVe Wind Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    60 - 70 km
  • Charging iconCharging
    6.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    1.62 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
View All Wind SpecsView specs icon

EeVe Wind Variants

EeVe Wind price starts at ₹ 59,999 .
1 Variant Available
Wind STD
₹59,999*
25 kmph
60 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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EeVe Wind Latest Updates

Calendar icon1 Jul 2026
MoRTH proposes phased cybersecurity regulations for Indian vehicles, aligning with global standards, effective from 2026 for new models.Read Full Story
Calendar icon29 Apr 2026
India's government proposes E85 and E100 ethanol fuels, advancing its transition to greener energy following the E20 rollout.Read Full Story
Calendar icon10 Feb 2026
Delhi's CM launched 272 new low-floor electric buses, marking the first phase of a 950-bus rollout for cleaner public transport.Read Full Story

EeVe Wind Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Wind.
EeVe Wind
Ampere Reo
VS
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EeVe Wind comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
EeVe Wind
EeVe Wind image
Rs. 59,999Onwards--Scooters94 kgDiscDrumAlloy60-70 km6-7 Hours250 W
Joy e-bike WolfJoy e-bike Wolf imageRs. 54,999Onwards
520
-Scooters81 kgDiscDiscAlloy90 km5 Hours1 kWWindVSWolf
Okaya EV Faast F2FOkaya EV Faast F2F imageRs. 79,999Onwards
520
-Scooters-DrumDrumSteel Wheels70-80 km4-5 Hours1.2 kWWindVSFaast F2F
Ampere ReoAmpere Reo imageRs. 59,900Onwards-35 NmScooters71.4 kgDiscDrum-80 km5 Hours 30 Minutes250 WWindVSReo
Ampere Reo Li PlusAmpere Reo Li Plus imageRs. 69,990Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy70 km6 Hours250 WWindVSReo Li Plus
Ola Electric GigOla Electric Gig imageRs. 39,999Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy157 km5 Hours1500 WWindVSGig
Okinawa PraiseProOkinawa PraisePro imageRs. 84,443Onwards
4.73
-Scooters-DiscDiscAlloy81 km2-3 Hours1000 WWindVSPraisePro

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EeVe Wind
Hero Destini Prime
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 / kWh
₹4 / kWh₹30 / kWh

EeVe Wind Images

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EeVe Wind Colours

EeVe Wind is available in the 3 Colours in India.

Black
Red
White
Black

EeVe Wind Alternatives

Joy e-bike Wolf

Joy e-bike Wolf

54,999 - 65,099
WindvsWolf
Okaya EV Faast F2F

Okaya EV Faast F2F

79,999
WindvsFaast F2F
Ampere Reo

Ampere Reo

59,900 - 64,499
WindvsReo
Ampere Reo Li Plus

Ampere Reo Li Plus

69,990
WindvsReo Li Plus
Ola Electric Gig

Ola Electric Gig

39,999 - 49,999
WindvsGig
Ola Electric S1 Z

Ola Electric S1 Z

59,999 - 64,999
WindvsS1 Z

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EeVe Wind Specifications and Features

Max Power250 W
Battery Capacity1.62 kWh
Body TypeScooters
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Mobile ConnectivityYes
HeadlightLED
Range60-70 km
Charging Time6-7 Hours
Max Speed25 kmph
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