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DISCONTINUED

BATTRE ELECTRIC MOBILITY BattRE Electric Kross

₹35,700*
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BattRE Electric Mobility BattRE Electric Kross is discontinued and no longer produced.
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BattRE Electric Mobility BattRE Electric Kross Alternatives

Hero Lectro H5

Hero Lectro H5

28,999 - 31,999
BattRE Electric KrossvsH5
Hero Lectro C5X

Hero Lectro C5X

41,999
BattRE Electric KrossvsC5X
Hero Lectro WINN-X

Hero Lectro WINN-X

49,999
BattRE Electric KrossvsWINN-X
Hero Lectro WINN

Hero Lectro WINN

49,999
BattRE Electric KrossvsWINN
Hero Lectro H3

Hero Lectro H3

27,999 - 30,999
BattRE Electric KrossvsH3
Felidae Electric Maven

Felidae Electric Maven

30,000
BattRE Electric KrossvsMaven

BattRE Electric Mobility BattRE Electric Kross Variants

BattRE Electric Mobility BattRE Electric Kross price starts at ₹ 35,700 .
1 Variant Available
BattRE Electric Kross Kross STD
₹35,700*
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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BattRE Electric Mobility BattRE Electric Kross Visual Comparison

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Hero Lectro H5
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BattRE Electric Mobility BattRE Electric Kross comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BattRE Electric Mobility BattRE Electric Kross
BattRE Electric Mobility BattRE Electric Kross image
Rs. 35,700Onwards-CyclesDiscDiscSpoke---
Hero Lectro H5Hero Lectro H5 imageRs. 28,999Onwards-CyclesDiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WBattRE Electric KrossVSH5
Hero Lectro C5XHero Lectro C5X imageRs. 41,999Onwards-CyclesDiscDiscSpoke30 km3-4 Hours250 WBattRE Electric KrossVSC5X
Hero Lectro WINN-XHero Lectro WINN-X imageRs. 49,999Onwards-CyclesDiscDrumSpoke70-75 km8 Hours250 WBattRE Electric KrossVSWINN-X
Hero Lectro WINNHero Lectro WINN imageRs. 49,999Onwards-CyclesDiscDrumSpoke50-60 km-250 WBattRE Electric KrossVSWINN
Hero Lectro H3Hero Lectro H3 imageRs. 27,999Onwards-CyclesDiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WBattRE Electric KrossVSH3
EMotorad X2EMotorad X2 imageRs. 27,999Onwards-CyclesDiscDiscSpoke35 km4-5 Hours250 WBattRE Electric KrossVSX2

BattRE Electric Mobility BattRE Electric Kross Images

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BattRE Electric Mobility BattRE Electric Kross Specifications and Features

Body TypeCycles
TransmissionAutomatic
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