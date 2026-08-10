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FELIDAE ELECTRIC Maven

₹30,000*
*Ex-showroom price
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Felidae Electric Maven Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    30 - 50 km
  • Charging iconCharging
    3.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    0.28 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
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Felidae Electric Maven Variants

Felidae Electric Maven price starts at ₹ 30,000 .
1 Variant Available
Maven STD
₹30,000*
25 kmph
30 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Felidae Electric Maven Latest Updates

Calendar icon22 Jul 2026
The story compares electric scooters in India, focusing on seat height, battery capacity, and urban commuting suitability.Read Full Story
Calendar icon12 May 2026
The government allocated Rs 503 crore for installing EV chargers as part of a Rs 2,000-crore initiative.Read Full Story
Calendar icon27 Feb 2026
Delhi-NCR carmakers face a crucial meeting on new regulations mandating half of new car sales be electric in three years.Read Full Story

Felidae Electric Maven Visual Comparison

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Felidae Electric Maven comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Felidae Electric Maven
Felidae Electric Maven image
Rs. 30,000Onwards-32 NmCycles----30-50 km4-5 Hours250 W
Hero Lectro H3Hero Lectro H3 imageRs. 27,999Onwards--Cycles-DiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WMavenVSH3
Hero Lectro C5XHero Lectro C5X imageRs. 41,999Onwards--Cycles-DiscDiscSpoke30 km3-4 Hours250 WMavenVSC5X
Hero Lectro H5Hero Lectro H5 imageRs. 28,999Onwards--Cycles-DiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WMavenVSH5
EMotorad X1EMotorad X1 imageRs. 24,999Onwards--Cycles-DiscDiscSpoke35 km-250 WMavenVSX1
EMotorad T-Rex-AirEMotorad T-Rex-Air imageRs. 34,999Onwards--Cycles22.38 kgDiscDiscSpoke50 km-250 WMavenVST-Rex-Air
MOTOVOLT HumMOTOVOLT Hum imageRs. 33,249Onwards--Cycles27 kgDiscDiscSpoke105 km--MavenVSHum

Felidae Electric Maven Images

Felidae Electric Maven Image 1

Felidae Electric Maven Alternatives

Hero Lectro H3

Hero Lectro H3

27,999 - 30,999
MavenvsH3
Hero Lectro C5X

Hero Lectro C5X

41,999
MavenvsC5X
Hero Lectro H5

Hero Lectro H5

28,999 - 31,999
MavenvsH5
EMotorad X1

EMotorad X1

24,999 - 27,999
MavenvsX1
EMotorad T-Rex-Air

EMotorad T-Rex-Air

34,999 Onwards
MavenvsT-Rex-Air
EMotorad Legend 07

EMotorad Legend 07

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MavenvsLegend 07

News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
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  News

Felidae Electric Maven Specifications and Features

Max Power250 W
Body TypeCycles
Battery Capacity0.28 kWh
Charging PointYes
Max Torque32 Nm
TransmissionAutomatic
Range30-50 km
HeadlightLED
Charging Time3-4 Hours
Max Speed25 kmph
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