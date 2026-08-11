Ujaas Energy Ujaas eZy Key Specs
- Speed25 kmph
- Range60 km
- Charging6.5 hrs
- Motor Power0.25 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Ujaas Energy Ujaas eZy
|Rs. 31,880Onwards
|-
|75 Nm
|Scooters
|Drum
|Drum
|Alloy
|60 km
|-
|250 W
|Ola Electric Gig
|Rs. 39,999Onwards
|-
|Scooters
|Drum
|Drum
|Alloy
|157 km
|5 Hours
|1500 W
|Ujaas eZyVSGig
|Ujaas Energy eSpa LA
|Rs. 42,924Onwards
|-
|-
|Scooters
|Drum
|Drum
|Alloy
|60 km
|6-7 Hours
|250 W
|Ujaas eZyVSeSpa LA
|Ujaas Energy eGo LA
|Rs. 39,880Onwards
|-
|-
|Scooters
|Drum
|Drum
|Alloy
|75 km
|7-8 Hours
|250 W
|Ujaas eZyVSeGo LA
|YUKIE Yuvee
|Rs. 44,385Onwards
|-
|-
|Scooters
|Disc
|Drum
|Alloy
|55-60 km
|8-10 Hours
|250 W
|Ujaas eZyVSYuvee
|Max Power
|250 W
|Body Type
|Scooters
|Battery Capacity
|26 Ah
|Max Torque
|75 Nm
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Headlight
|Yes
|Range
|60 km
|Charging Time
|6-7 Hours
|Max Speed
|25 kmph
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