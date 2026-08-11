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DISCONTINUED

UJAAS ENERGY Ujaas eZy

₹31,880*
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Ujaas Energy Ujaas eZy is discontinued and no longer produced.
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Ujaas Energy Ujaas eZy Alternatives

Ola Electric Gig

Ola Electric Gig

39,999 - 49,999
Ujaas eZyvsGig
Ujaas Energy eSpa LA

Ujaas Energy eSpa LA

42,924
Ujaas eZyvseSpa LA
Ujaas Energy eGo LA

Ujaas Energy eGo LA

39,880
Ujaas eZyvseGo LA
YUKIE Yuvee

YUKIE Yuvee

44,385
Ujaas eZyvsYuvee

Ujaas Energy Ujaas eZy Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    60 km
  • Charging iconCharging
    6.5 hrs
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
View All Ujaas eZy SpecsView specs icon

Ujaas Energy Ujaas eZy Variants

Ujaas Energy Ujaas eZy price starts at ₹ 31,880 .
1 Variant Available
Ujaas eZy eZy LA 48V
₹31,880*
25 kmph
60 km/charge
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Ujaas Energy Ujaas eZy Visual Comparison

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Ujaas Energy Ujaas eZy comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Ujaas Energy Ujaas eZy
Ujaas Energy Ujaas eZy image
Rs. 31,880Onwards-75 NmScootersDrumDrumAlloy60 km-250 W
Ola Electric GigOla Electric Gig imageRs. 39,999Onwards
51
-ScootersDrumDrumAlloy157 km5 Hours1500 WUjaas eZyVSGig
Ujaas Energy eSpa LAUjaas Energy eSpa LA imageRs. 42,924Onwards--ScootersDrumDrumAlloy60 km6-7 Hours250 WUjaas eZyVSeSpa LA
Ujaas Energy eGo LAUjaas Energy eGo LA imageRs. 39,880Onwards--ScootersDrumDrumAlloy75 km7-8 Hours250 WUjaas eZyVSeGo LA
YUKIE YuveeYUKIE Yuvee imageRs. 44,385Onwards--ScootersDiscDrumAlloy55-60 km8-10 Hours250 WUjaas eZyVSYuvee

Ujaas Energy Ujaas eZy Images

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Ujaas Energy Ujaas eZy Specifications and Features

Max Power250 W
Body TypeScooters
Battery Capacity26 Ah
Max Torque75 Nm
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightYes
Range60 km
Charging Time6-7 Hours
Max Speed25 kmph
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