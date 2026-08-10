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YUKIE Yuvee

₹44,385*
*Ex-showroom price
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YUKIE Yuvee Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    55 - 60 km
  • Charging iconCharging
    9 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    1.15 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
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YUKIE Yuvee Variants

YUKIE Yuvee price starts at ₹ 44,385 .
1 Variant Available
Yuvee STD
₹44,385*
25 kmph
55 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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YUKIE Yuvee Latest Updates

Calendar icon9 Jun 2026
Blinq Mobility is developing India's affordable electric car, using battery swapping technology to reduce charging time to under three minutes.Read Full Story
Calendar icon24 Apr 2026
Rocklink India has launched its first integrated recycling facility for lithium-ion batteries and rare earth magnets in Uttar Pradesh.Read Full Story

YUKIE Yuvee Visual Comparison

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YUKIE Yuvee comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
YUKIE Yuvee
YUKIE Yuvee image
Rs. 44,385Onwards--Scooters-DiscDrumAlloy55-60 km8-10 Hours250 W
Joy e-bike WolfJoy e-bike Wolf imageRs. 54,999Onwards
520
-Scooters81 kgDiscDiscAlloy90 km5 Hours1 kWYuveeVSWolf
Ampere ReoAmpere Reo imageRs. 59,900Onwards-35 NmScooters71.4 kgDiscDrum-80 km5 Hours 30 Minutes250 WYuveeVSReo
Ola Electric S1 ZOla Electric S1 Z imageRs. 59,999Onwards
4.32
-Scooters-DrumDrumAlloy75-146 km5 Hours3000 WYuveeVSS1 Z
Ola Electric GigOla Electric Gig imageRs. 39,999Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy157 km5 Hours1500 WYuveeVSGig
Hero Electric FlashHero Electric Flash imageRs. 59,640Onwards
4.6223
-Scooters69 kgDrumDrumAlloy85 km4-5 Hrs.250 WYuveeVSFlash
Amo Mobility Feisty EVAmo Mobility Feisty EV imageRs. 62,180Onwards--Scooters58 kgDiscDrumAlloy75-100 km6 Hours249 WYuveeVSFeisty EV

YUKIE Yuvee Images

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YUKIE Yuvee Colours

YUKIE Yuvee is available in the 1 Colour in India.

Red
Red

YUKIE Yuvee Alternatives

Joy e-bike Wolf

Joy e-bike Wolf

54,999 - 65,099
YuveevsWolf
Ampere Reo

Ampere Reo

59,900 - 64,499
YuveevsReo
Ola Electric S1 Z

Ola Electric S1 Z

59,999 - 64,999
YuveevsS1 Z
Ola Electric Gig

Ola Electric Gig

39,999 - 49,999
YuveevsGig
Hero Electric Flash

Hero Electric Flash

59,640
YuveevsFlash
Benling India Kriti

Benling India Kriti

64,151
YuveevsKriti

News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
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  News

YUKIE Yuvee Specifications and Features

Max Power250 W
Body TypeScooters
Battery Capacity1.15 kWh
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Range55-60 km
HeadlightLED
Charging Time8-10 Hours
Max Speed25 kmph
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