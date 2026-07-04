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Yezdi Motorcycles Scrambler 350 Front Left View

Yezdi Motorcycles Scrambler 350 On Road Price in Surat

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2 - 2.09 Lakhs*
*On-Road Price
Delhi
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Scrambler 350 Price in

Yezdi Motorcycles Scrambler 350 on road price in Surat starts from Rs. 2.22 Lakhs. The on road price for Yezdi Motorcycles Scrambler 350 top variant goes up to Rs. 2.32 Lakhs in Surat. The lowest price model is Yezdi Motorcycles Scrambler 350 Legacy Black and the most priced model is Yezdi Motorcycles Scrambler 350 Rally Blue. Visit your nearest Yezdi Motorcycles Scrambler 350 dealers and showrooms in Surat for best offers. Scrambler 350 on road price breakup in Surat includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the Scrambler 350 is mainly compared to Yezdi Motorcycles Scrambler [2022-2025] price in Surat (Rs. 1.95 Lakhs) and Royal Enfield Scram 440 price in Surat (Rs. 2.23 Lakhs).
Variants On-Road Price
Yezdi Motorcycles Scrambler 350 Legacy Black ₹ 2.22 Lakhs
Yezdi Motorcycles Scrambler 350 OG Yellow ₹ 2.28 Lakhs
Yezdi Motorcycles Scrambler 350 Rogue Red ₹ 2.28 Lakhs
Yezdi Motorcycles Scrambler 350 Rally Blue ₹ 2.32 Lakhs

Yezdi Motorcycles Scrambler 350 Variant Wise Price List in

Fuel Type:
All
Transmission:
All

Scrambler 350 Legacy Black

₹2.22 Lakhs*On-Road Price
334 cc
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Ex-Showroom-Price
1,99,950
RTO
15,996
Insurance
5,698
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Surat)
2,21,644
EMI@4,764/mo
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Scrambler 350 OG Yellow

₹2.28 Lakhs*On-Road Price
334 cc
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Ex-Showroom-Price
2,05,950
RTO
16,476
Insurance
5,869
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Surat)
2,28,295
EMI@4,907/mo
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Scrambler 350 Rogue Red

₹2.28 Lakhs*On-Road Price
334 cc
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Ex-Showroom-Price
2,05,950
RTO
16,476
Insurance
5,869
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Surat)
2,28,295
EMI@4,907/mo
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Scrambler 350 Rally Blue

₹2.32 Lakhs*On-Road Price
334 cc
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Ex-Showroom-Price
2,08,950
RTO
16,716
Insurance
5,955
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Surat)
2,31,621
EMI@4,978/mo
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Yezdi Motorcycles Scrambler 350 Alternatives

Yezdi Motorcycles Scrambler [2022-2025]

Yezdi Motorcycles Scrambler [2022-2025]

1.95 - 1.99 Lakhs
Scrambler [2022-2025] Price in Delhi
Royal Enfield Scram 440

Royal Enfield Scram 440

2.23 - 2.31 Lakhs
Scram 440 Price in Delhi

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