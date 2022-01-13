Best Yezdi Motorcycles Bikes

In India, there are 5 Yezdi Motorcycles Bikes that are featured on HT Auto, with the top picks being the Yezdi Motorcycles Scrambler [2022-2025], Yezdi Motorcycles Adventure [2024], Yezdi Motorcycles Adventure, Yezdi Motorcycles Roadster, Yezdi Motorcycles Scrambler 350. These models have an ex-showroom price starting at Rs. 1.94 Lakhs. To explore the on-road price, available offers, specifications, and additional features of these vehicles, feel free to check them out.

Best Yezdi Motorcycles Bikes Price List (2026) in India

Model NameEx-Showroom Price
Yezdi Motorcycles Scrambler [2022-2025] ₹ 1.95 - 1.99 Lakhs
Yezdi Motorcycles Adventure [2024] ₹ 1.98 - 2.07 Lakhs
Yezdi Motorcycles Adventure ₹ 1.98 - 2.33 Lakhs
Yezdi Motorcycles Roadster ₹ 1.94 - 2.1 Lakhs
Yezdi Motorcycles Scrambler 350 ₹ 2 - 2.09 Lakhs

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5 New Yezdi Motorcycles Bikes found

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Yezdi Motorcycles Scrambler [2022-2025] Front Left View
1/8

Yezdi Motorcycles Scrambler [2022-2025]

4.0
1
₹1.95 - 1.99 Lakhs
Engine
334.0 cc
Speed
140 kmph
Mileage
32.04 kmpl
4 Variants Matching your Search Criteria
Open Matching Variants List
Yezdi Motorcycles Adventure [2024] Right Side View
1/19

Yezdi Motorcycles Adventure [2024]

4.0
1
₹1.98 - 2.07 Lakhs
Engine
334 cc
Speed
140 kmph
Mileage
33.07 kmpl
4 Variants Matching your Search Criteria
Open Matching Variants List
Yezdi Motorcycles Adventure Front Left View
1/20

Yezdi Motorcycles Adventure

5.0
1
₹1.98 - 2.33 Lakhs
Engine
334 cc
Speed
140 kmph
Mileage
35 kmpl
15 Variants Matching your Search Criteria
Open Matching Variants List
Yezdi Motorcycles Roadster Front Left View
1/19

Yezdi Motorcycles Roadster

4.0
3
₹1.94 - 2.1 Lakhs
Engine
334 cc
Speed
120 kmph
Mileage
29.06 kmpl
7 Variants Matching your Search Criteria
Open Matching Variants List
Yezdi Motorcycles Scrambler 350 Front Left View
1/13

Yezdi Motorcycles Scrambler 350

₹2 - 2.09 Lakhs
Engine
334 cc
Mileage
30 kmpl
5 Variants Matching your Search Criteria
Open Matching Variants List

3 Upcoming Yezdi Motorcycles Bikes

Yezdi Motorcycles Streetfighter Right View
UPCOMING

Yezdi Motorcycles Streetfighter

4.0
1
Expected Launch - Yet to be announced
₹2.29 - 2.4 Lakhs
Expected price
Check Details
Yezdi Motorcycles Roadking Front View
UPCOMING

Yezdi Motorcycles Roadking

5.0
1
Expected Launch - Yet to be announced
₹2.2 - 2.3 Lakhs
Expected price
Engine
465 cc
Check Details
Yezdi Motorcycles Roadster 2026 Front Left View
1/19
UPCOMING

Yezdi Motorcycles Roadster 2026

Expected Launch - Yet to be announced
₹2.1 - 2.26 Lakhs
Expected price
Engine
334 cc
Mileage
29.06 kmpl
Check Details

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