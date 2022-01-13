In India, there are 5 Yezdi Motorcycles Bikes that are featured on HT Auto, with the top picks being the Yezdi Motorcycles Scrambler [2022-2025], Yezdi Motorcycles Adventure [2024], Yezdi Motorcycles Adventure, Yezdi Motorcycles Roadster, Yezdi Motorcycles Scrambler 350. These models have an ex-showroom price starting at
Rs. 1.94 Lakhs.
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Best Yezdi Motorcycles Bikes Price List (2026) in India
|Model Name
|Ex-Showroom Price
|Yezdi Motorcycles Scrambler [2022-2025]
|₹ 1.95 - 1.99 Lakhs
|Yezdi Motorcycles Adventure [2024]
|₹ 1.98 - 2.07 Lakhs
|Yezdi Motorcycles Adventure
|₹ 1.98 - 2.33 Lakhs
|Yezdi Motorcycles Roadster
|₹ 1.94 - 2.1 Lakhs
|Yezdi Motorcycles Scrambler 350
|₹ 2 - 2.09 Lakhs