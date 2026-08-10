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2 Upcoming LML Bikes

LML Star Left Side View
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UPCOMING

LML Star

5.0
4
Expected Launch - Yet to be announced
₹1 - 1.2 Lakhs
Expected price
Battery Capacity
4 kWh
Speed
85 kmph
Range
212 km
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LML Orion Left View
UPCOMING

LML Orion

Expected Launch - Yet to be announced
₹40,000 Onwards
Expected price
Speed
25 kmph
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