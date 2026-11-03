Honda CBR1000RR-R Key Specs
- Engine1000 cc
- Mileage18 kmpl
- Power217.5 ps
- Speed297 kmph
- Max Torque113 Nm
- Kerb Weight201 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Honda CBR1000RR-R
|Rs. 23.11 LakhsOnwards
|-
|1000 cc
|217.5 PS
|113 Nm
|Super Bikes, Sports Bikes
|201 kg
|2100 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|BMW S 1000 RR
|Rs. 23.75 LakhsOnwards
|999 cc
|206.66 PS
|113 Nm
|Super Bikes, Sports Bikes
|197 kg
|2073 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|CBR1000RR-RVSS 1000 RR
|BMW S 1000 R
|Rs. 21.27 LakhsOnwards
|-
|999 cc
|169.9 PS
|114 Nm
|Super Bikes, Sports Bikes, Roadster Bikes
|199 kg
|2090 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|CBR1000RR-RVSS 1000 R
|Kawasaki Ninja ZX-10R
|Rs. 20.79 LakhsOnwards
|998 cc
|203 PS
|114.9 Nm
|Super Bikes, Sports Bikes
|207 kg
|2085 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|CBR1000RR-RVSNinja ZX-10R
|KTM 1390 Super Duke R
|Rs. 22.96 LakhsOnwards
|1350 cc
|190.34 PS
|145 Nm
|Sports Bikes
|200 kg
|-
|Disc
|Disc
|Alloy
|CBR1000RR-RVS1390 Super Duke R
|Ducati Panigale V2
|Rs. 19.51 LakhsOnwards
|890 cc
|119 PS
|93.3 Nm
|Super Bikes, Sports Bikes
|200 kg
|2090 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|CBR1000RR-RVSPanigale V2
View all Popular Super Bikes
|Max Power
|217.5 PS @ 14500 rpm
|Body Type
|Super Bikes, Sports Bikes
|Max Torque
|113 Nm @ 12500 rpm
|Mileage
|18.0 kmpl
|Transmission
|Manual
|Mobile Connectivity
|Yes
|Headlight
|LED
|Engine
|1000.0 cc
|Fuel Type
|Petrol
|Max Speed
|297 Kmph
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