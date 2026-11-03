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DISCONTINUED

HONDA CBR1000RR-R

₹23.11 - 23.63 Lakhs*
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Honda CBR1000RR-R is discontinued and no longer produced.
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Honda CBR1000RR-R Alternatives

BMW S 1000 RR

BMW S 1000 RR

23.75 - 30.85 Lakhs
CBR1000RR-RvsS 1000 RR
BMW S 1000 R

BMW S 1000 R

21.27 Lakhs
CBR1000RR-RvsS 1000 R
Kawasaki Ninja ZX-10R

Kawasaki Ninja ZX-10R

20.79 Lakhs
CBR1000RR-RvsNinja ZX-10R
KTM 1390 Super Duke R

KTM 1390 Super Duke R

22.96 Lakhs
CBR1000RR-Rvs1390 Super Duke R
Ducati Panigale V2

Ducati Panigale V2

19.51 - 21.53 Lakhs
CBR1000RR-RvsPanigale V2
Ducati Streetfighter V2

Ducati Streetfighter V2

17.86 - 19.88 Lakhs
CBR1000RR-RvsStreetfighter V2

Honda CBR1000RR-R Key Specs

  • Engine iconEngine
    1000 cc
  • Mileage iconMileage
    18 kmpl
  • Power iconPower
    217.5 ps
  • Speed iconSpeed
    297 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    113 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    201 kg
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Honda CBR1000RR-R Variants

Honda CBR1000RR-R price starts at ₹ 23.11 Lakhs and goes up to ₹ 23.63 Lakhs (Ex-showroom). Honda CBR1000RR-R comes in 2 variants. Honda CBR1000RR-R's top variant is Fireblade Red.
2 Variants Available
CBR1000RR-R Fireblade Black
₹23.11 Lakhs*
1000 cc
297 kmph
CBR1000RR-R Fireblade Red
₹23.63 Lakhs*
1000 cc
297 kmph
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Honda CBR1000RR-R Visual Comparison

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Honda CBR1000RR-R comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Honda CBR1000RR-R
Honda CBR1000RR-R image
Rs. 23.11 LakhsOnwards-1000 cc217.5 PS113 NmSuper Bikes, Sports Bikes201 kg2100 mmDiscDiscAlloy
BMW S 1000 RRBMW S 1000 RR imageRs. 23.75 LakhsOnwards
4.411
999 cc206.66 PS113 NmSuper Bikes, Sports Bikes197 kg2073 mmDouble DiscDiscAlloyCBR1000RR-RVSS 1000 RR
BMW S 1000 RBMW S 1000 R imageRs. 21.27 LakhsOnwards-999 cc169.9 PS114 NmSuper Bikes, Sports Bikes, Roadster Bikes199 kg2090 mmDouble DiscDiscAlloyCBR1000RR-RVSS 1000 R
Kawasaki Ninja ZX-10RKawasaki Ninja ZX-10R imageRs. 20.79 LakhsOnwards
4.626
998 cc203 PS114.9 NmSuper Bikes, Sports Bikes207 kg2085 mmDouble DiscDiscAlloyCBR1000RR-RVSNinja ZX-10R
KTM 1390 Super Duke RKTM 1390 Super Duke R imageRs. 22.96 LakhsOnwards
4.42
1350 cc190.34 PS145 NmSports Bikes200 kg-DiscDiscAlloyCBR1000RR-RVS1390 Super Duke R
Ducati Panigale V2Ducati Panigale V2 imageRs. 19.51 LakhsOnwards
4.4200
890 cc119 PS93.3 NmSuper Bikes, Sports Bikes200 kg2090 mmDiscDiscAlloyCBR1000RR-RVSPanigale V2

Honda CBR1000RR-R Images

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The Honda CBR1000RR-R Fireblade SP combines MotoGP-derived aerodynamics, electronic rider aids and premium chassis components.
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Honda has introduced multiple new models in its premium motorcycle lineup.
Honda adds E-Clutch to CB750 Hornet and XL750 Transalp; relaunches CBR1000RR-R Fireblade SP
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Honda CBR1000RR-R Fireblade SP and Rebel 500 have been removed from the Indian website after the first CBU allotment.
Honda removes CBR1000RR-R Fireblade SP and Rebel 500 from website
18 Nov 2025
Honda has commenced deliveries of its newly launched superbike, the CBR1000RR-R Fireblade SP.
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30 Sept 2025
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Honda CBR1000RR-R Specifications and Features

Max Power217.5 PS @ 14500 rpm
Body TypeSuper Bikes, Sports Bikes
Max Torque113 Nm @ 12500 rpm
Mileage18.0 kmpl
TransmissionManual
Mobile ConnectivityYes
HeadlightLED
Engine1000.0 cc
Fuel TypePetrol
Max Speed297 Kmph
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