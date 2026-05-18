BMW S 1000 R Key Specs
- Engine999 cc
- Mileage16.12 kmpl
- Power169.9 ps
- Speed200 kmph
- Max Torque114 Nm
- Kerb Weight199 kg
BMW S 1000 R is priced at Rs. 21.27 Lakhs (ex-showroom Delhi).
The BMW S 1000 R is available in 1 variant - STD.
BMW S 1000 R comes in three colour options: Blackstorm Metallic, Bluefirea Mugiallo Yellow, Light White M Motorsport.
BMW S 1000 R comes in petrol engine options, comes with 999 cc engine, and features a Super Bikes, Sports Bikes, Roadster Bikes body type.
BMW S 1000 R rivals are Kawasaki Ninja ZX-10R, Ducati SuperSport 950, Suzuki GSX R1000R, Ducati Panigale V2, KTM 1390 Super Duke R, Suzuki Hayabusa.
BMW S 1000 R comes with a mileage of 16.12 kmpl (Company claimed).
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BMW S 1000 R
|Rs. 21.27 LakhsOnwards
|-
|999 cc
|169.9 PS
|114 Nm
|Super Bikes, Sports Bikes, Roadster Bikes
|199 kg
|2090 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|Kawasaki Ninja ZX-10R
|Rs. 20.79 LakhsOnwards
|998 cc
|203 PS
|114.9 Nm
|Super Bikes, Sports Bikes
|207 kg
|2085 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|S 1000 RVSNinja ZX-10R
|Ducati SuperSport 950
|Rs. 16.06 LakhsOnwards
|-
|937 cc
|110.1 PS
|93 Nm
|Sports Bikes
|210 kg
|2070 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|S 1000 RVSSuperSport 950
|Ducati Panigale V2
|Rs. 19.12 LakhsOnwards
|890 cc
|119 PS
|93.3 Nm
|Super Bikes, Sports Bikes
|200 kg
|2090 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|S 1000 RVSPanigale V2
|KTM 1390 Super Duke R
|Rs. 22.96 LakhsOnwards
|1350 cc
|190.34 PS
|145 Nm
|Sports Bikes
|200 kg
|-
|Disc
|Disc
|Alloy
|S 1000 RVS1390 Super Duke R
|Suzuki Hayabusa
|Rs. 18.06 LakhsOnwards
|-
|1340 cc
|190 PS
|150 Nm
|Super Bikes, Tourer Bikes
|266 kg
|2180 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|S 1000 RVSHayabusa
BMW S 1000 R is available in the 3 Colours in India.
|Max Power
|169.9 PS
|Body Type
|Super Bikes, Sports Bikes, Roadster Bikes
|Max Torque
|114 Nm
|Mileage
|16.12 kmpl
|Transmission
|Manual
|Traction Control
|Yes
|Headlight
|LED
|Engine
|999 cc
|Max Speed
|200 kmph
|Fuel Type
|Petrol
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