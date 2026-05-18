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BMW S 1000 R

₹21.27 Lakhs*
*Ex-showroom price
EMIs starting from ₹43128
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BMW S 1000 R Price:

BMW S 1000 R is priced at Rs. 21.27 Lakhs (ex-showroom Delhi).

How many variants are there for BMW S 1000 R?

The BMW S 1000 R is available in 1 variant - STD.

What are the BMW S 1000 R colour options?

BMW S 1000 R comes in three colour options: Blackstorm Metallic, Bluefirea Mugiallo Yellow, Light White M Motorsport.

What are the engine, performance, and specifications of BMW S 1000 R?

BMW S 1000 R comes in petrol engine options, comes with 999 cc engine, and features a Super Bikes, Sports Bikes, Roadster Bikes body type.

Which are the major rivals of BMW S 1000 R?

BMW S 1000 R rivals are Kawasaki Ninja ZX-10R, Ducati SuperSport 950, Suzuki GSX R1000R, Ducati Panigale V2, KTM 1390 Super Duke R, Suzuki Hayabusa.

What is the mileage of BMW S 1000 R?

BMW S 1000 R comes with a mileage of 16.12 kmpl (Company claimed).

BMW S 1000 R Key Specs

  • Engine iconEngine
    999 cc
  • Mileage iconMileage
    16.12 kmpl
  • Power iconPower
    169.9 ps
  • Speed iconSpeed
    200 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    114 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    199 kg
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BMW S 1000 R Variants

BMW S 1000 R price starts at ₹ 21.27 Lakhs .
1 Variant Available
S 1000 R STD
₹21.27 Lakhs*
999 cc
200 kmph
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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BMW S 1000 R Latest Updates

Calendar icon18 May 2026
ARAI enhances vehicle safety testing in India by successfully conducting its first far-side sled test under Euro NCAP 2026 protocol.Read Full Story
Calendar icon14 Apr 2026
The article reviews five motorcycles, highlighting their specifications, features, and prices for potential buyers.Read Full Story
Calendar icon19 Feb 2026
The FIA is tightening engine regulations to prevent exploitation of loopholes, addressing concerns over Mercedes' compliance.Read Full Story

BMW S 1000 R Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with S 1000 R.
BMW S 1000 R
Ducati SuperSport 950
VS
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Ducati SuperSport 950Select model
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BMW S 1000 R comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BMW S 1000 R
BMW S 1000 R image
Rs. 21.27 LakhsOnwards-999 cc169.9 PS114 NmSuper Bikes, Sports Bikes, Roadster Bikes199 kg2090 mmDouble DiscDiscAlloy
Kawasaki Ninja ZX-10RKawasaki Ninja ZX-10R imageRs. 20.79 LakhsOnwards
4.626
998 cc203 PS114.9 NmSuper Bikes, Sports Bikes207 kg2085 mmDouble DiscDiscAlloyS 1000 RVSNinja ZX-10R
Ducati SuperSport 950Ducati SuperSport 950 imageRs. 16.06 LakhsOnwards-937 cc110.1 PS93 NmSports Bikes210 kg2070 mmDiscDiscAlloyS 1000 RVSSuperSport 950
Ducati Panigale V2Ducati Panigale V2 imageRs. 19.12 LakhsOnwards
4.675
890 cc119 PS93.3 NmSuper Bikes, Sports Bikes200 kg2090 mmDiscDiscAlloyS 1000 RVSPanigale V2
KTM 1390 Super Duke RKTM 1390 Super Duke R imageRs. 22.96 LakhsOnwards
4.42
1350 cc190.34 PS145 NmSports Bikes200 kg-DiscDiscAlloyS 1000 RVS1390 Super Duke R
Suzuki HayabusaSuzuki Hayabusa imageRs. 18.06 LakhsOnwards-1340 cc190 PS150 NmSuper Bikes, Tourer Bikes266 kg2180 mmDiscDiscAlloyS 1000 RVSHayabusa

BMW S 1000 R Images

BMW S 1000 R Image 1
BMW S 1000 R Image 2

BMW S 1000 R Colours

BMW S 1000 R is available in the 3 Colours in India.

Blackstorm Metallic
Bluefirea Mugiallo Yellow
Light White M Motorsport
Blackstorm metallic

BMW S 1000 R Alternatives

Kawasaki Ninja ZX-10R

Kawasaki Ninja ZX-10R

20.79 Lakhs
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S 1000 RvsNinja ZX-10R
Ducati SuperSport 950

Ducati SuperSport 950

16.06 - 19.11 Lakhs
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S 1000 RvsSuperSport 950
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Suzuki GSX R1000R

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S 1000 RvsPanigale V2
KTM 1390 Super Duke R

KTM 1390 Super Duke R

22.96 Lakhs
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S 1000 Rvs1390 Super Duke R
Suzuki Hayabusa

Suzuki Hayabusa

18.06 Lakhs
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S 1000 RvsHayabusa

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BMW S 1000 R Specifications and Features

Max Power169.9 PS
Body TypeSuper Bikes, Sports Bikes, Roadster Bikes
Max Torque114 Nm
Mileage16.12 kmpl
TransmissionManual
Traction ControlYes
HeadlightLED
Engine999 cc
Max Speed200 kmph
Fuel TypePetrol
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