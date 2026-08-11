Avan Motors Avan Xero Plus [2018-2022] Key Specs
- Range50 km
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Avan Motors Avan Xero Plus [2018-2022]
|Rs. 46,900Onwards
|-
|-
|Scooters
|62 kg
|Disc
|Drum
|Alloy
|100-110 km
|-
|800 W
|Joy e-bike Wolf
|Rs. 54,999Onwards
|-
|Scooters
|81 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|90 km
|5 Hours
|1 kW
|Avan Xero Plus [2018-2022]VSWolf
|Ampere Reo
|Rs. 59,900Onwards
|-
|35 Nm
|Scooters
|71.4 kg
|Disc
|Drum
|-
|80 km
|5 Hours 30 Minutes
|250 W
|Avan Xero Plus [2018-2022]VSReo
|Ampere Reo Li Plus
|Rs. 69,990Onwards
|-
|Scooters
|-
|Drum
|Drum
|Alloy
|70 km
|6 Hours
|250 W
|Avan Xero Plus [2018-2022]VSReo Li Plus
|Ola Electric Gig
|Rs. 39,999Onwards
|-
|Scooters
|-
|Drum
|Drum
|Alloy
|157 km
|5 Hours
|1500 W
|Avan Xero Plus [2018-2022]VSGig
|Ola Electric S1 Z
|Rs. 59,999Onwards
|-
|Scooters
|-
|Drum
|Drum
|Alloy
|75-146 km
|5 Hours
|3000 W
|Avan Xero Plus [2018-2022]VSS1 Z
|Joy e-bike Gen Next Nanu Plus
|Rs. 70,099Onwards
|-
|-
|Scooters
|85 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|100 km
|-
|1.5 kW
|Avan Xero Plus [2018-2022]VSGen Next Nanu Plus
|Body Type
|Scooters
|Transmission
|Automatic
|Range
|50.0
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