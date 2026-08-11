Specs & FeaturesRange
DISCONTINUED

AVAN MOTORS Avan Xero Plus [2018-2022]

₹46,900 - 57,503*
Review & Win ₹2000 Voucher
Review & Win ₹2000
Avan Motors Avan Xero Plus [2018-2022] is discontinued and no longer produced.
Specs
News
Variants

Avan Motors Avan Xero Plus [2018-2022] Alternatives

Joy e-bike Wolf

Joy e-bike Wolf

54,999 - 65,099
Avan Xero Plus [2018-2022]vsWolf
Ampere Reo

Ampere Reo

59,900 - 64,499
Avan Xero Plus [2018-2022]vsReo
Ampere Reo Li Plus

Ampere Reo Li Plus

69,990
Avan Xero Plus [2018-2022]vsReo Li Plus
Ola Electric Gig

Ola Electric Gig

39,999 - 49,999
Avan Xero Plus [2018-2022]vsGig
Ola Electric S1 Z

Ola Electric S1 Z

59,999 - 64,999
Avan Xero Plus [2018-2022]vsS1 Z
Hero Electric Flash

Hero Electric Flash

59,640
Avan Xero Plus [2018-2022]vsFlash

Avan Motors Avan Xero Plus [2018-2022] Variants

Avan Motors Avan Xero Plus [2018-2022] price starts at ₹ 46,900 and goes up to ₹ 57,503 (Ex-showroom). Avan Motors Avan Xero Plus [2018-2022] comes in 2 variants. Avan Motors Avan Xero Plus [2018-2022]'s top variant is Xero Plus Dual Battery.
2 Variants Available
Avan Xero Plus [2018-2022] Xero Plus Single Battery
₹46,900*
45 Kmph
50 km
Avan Xero Plus [2018-2022] Xero Plus Dual Battery
₹57,503*
45 Kmph
100 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
WhatsApp IconGet Variant Details
Preferred Banner

Avan Motors Avan Xero Plus [2018-2022] comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Avan Motors Avan Xero Plus [2018-2022]
Avan Motors Avan Xero Plus [2018-2022] image
Rs. 46,900Onwards--Scooters62 kgDiscDrumAlloy100-110 km-800 W
Joy e-bike WolfJoy e-bike Wolf imageRs. 54,999Onwards
534
-Scooters81 kgDiscDiscAlloy90 km5 Hours1 kWAvan Xero Plus [2018-2022]VSWolf
Ampere ReoAmpere Reo imageRs. 59,900Onwards-35 NmScooters71.4 kgDiscDrum-80 km5 Hours 30 Minutes250 WAvan Xero Plus [2018-2022]VSReo
Ampere Reo Li PlusAmpere Reo Li Plus imageRs. 69,990Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy70 km6 Hours250 WAvan Xero Plus [2018-2022]VSReo Li Plus
Ola Electric GigOla Electric Gig imageRs. 39,999Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy157 km5 Hours1500 WAvan Xero Plus [2018-2022]VSGig
Ola Electric S1 ZOla Electric S1 Z imageRs. 59,999Onwards
4.32
-Scooters-DrumDrumAlloy75-146 km5 Hours3000 WAvan Xero Plus [2018-2022]VSS1 Z
Joy e-bike Gen Next Nanu PlusJoy e-bike Gen Next Nanu Plus imageRs. 70,099Onwards--Scooters85 kgDiscDiscAlloy100 km-1.5 kWAvan Xero Plus [2018-2022]VSGen Next Nanu Plus

News

Mahindra BE 6 Sporteq teaser has been released.
Mahindra BE 6 Sporteq teased with updated interior; Debut on August 15
11 Aug 2026
The Tata Punch EV comes as an affordable take on the sub-four-metre electric SUV segment, while the Kia Syros EV is a more premium offering.
Tata Punch EV vs Kia Syros EV: Monthly EMI comparison
11 Aug 2026
The Indian auto industry retailed 25,91,138 units, marking a 25.89% YoY growth, clocking the strongest July performance.
Can Indian auto industry sustain retail momentum after record-breaking July sales?
11 Aug 2026
Nitin Gadkari seen in MG M9 electric luxury MPV
Nitin Gadkari seen in MG M9 electric luxury MPV
11 Aug 2026
Mercedes-AMG has teased a new performance SUV believed to share technology with the 1,153bhp electric AMG GT 4-Door.
Mercedes AMG teases electric SUV based on 1,153bhp GT 4-Door
11 Aug 2026
View all
  News

Avan Motors Avan Xero Plus [2018-2022] Specifications and Features

Body TypeScooters
TransmissionAutomatic
Range50.0
View all Avan Xero Plus [2018-2022] specs and features

Top Electric Bikes

Ather Energy Rizta

Ather Energy Rizta

₹1.17 - 1.8 Lakhs
TVS iQube

TVS iQube

₹1.15 - 1.71 Lakhs
Matter Aera

Matter Aera

₹1.83 - 1.94 Lakhs
Ampere Magnus Grand
BMW CE-04

BMW CE-04

₹15.25 Lakhs
Revolt Motors RV400

Revolt Motors RV400

₹1.4 Lakhs Onwards
View allPopular Electric Bikes

Popular Scooters

ADMS DB

ADMS DB

1.33 Lakhs
DB Price in Delhi
ADMS EVA

ADMS EVA

1.35 Lakhs
EVA Price in Delhi
ADMS GTR

ADMS GTR

79,800
GTR Price in Delhi
ADMS Maevel

ADMS Maevel

97,000
Maevel Price in Delhi
ADMS Mantra

ADMS Mantra

57,999
Mantra Price in Delhi

View all  Popular Scooters

view all specs and features
HomeNew BikesAvan Motors BikesAvan Motors Avan Xero Plus [2018-2022]