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2 Discontinued Bikes

DISCONTINUED

Avan Motors Avan Xero Plus [2018-2022]

₹46,900 - 57,503
Last Recorded Price
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Avan Motors Avan Trend E Trende
DISCONTINUED

Avan Motors Avan Trend E

₹56,900 - 81,269
Last Recorded Price
Battery Capacity
1.152 kwh
Speed
45 kmph
Range
110.0
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