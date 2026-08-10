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3 Upcoming Super Soco Bikes

Super Soco TS Street Hunter Front Right View
UPCOMING

Super Soco TS Street Hunter

Expected Launch - Yet to be announced
₹1.5 Lakhs Onwards
Expected price
Battery Capacity
3.84 kWh
Speed
45 kmph
Range
200 km
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Super Soco Cumini 600x400
UPCOMING

Super Soco Cumini

Expected Launch - Yet to be announced
₹90,000 Onwards
Expected price
Battery Capacity
28 Ah
Speed
45 kmph
Range
70 km
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Super Soco TC Wander Front Right View
UPCOMING

Super Soco TC Wander

Expected Launch - Yet to be announced
₹1.4 Lakhs Onwards
Expected price
Battery Capacity
32 Ah
Speed
72 kmph
Range
75 km
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