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DISCONTINUED

BATTRE ELECTRIC MOBILITY BattRE Electric Newtron

₹29,900*
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BattRE Electric Mobility BattRE Electric Newtron is discontinued and no longer produced.
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BattRE Electric Mobility BattRE Electric Newtron Alternatives

Ujaas Energy eSpa LA

Ujaas Energy eSpa LA

42,924
BattRE Electric NewtronvseSpa LA
Ujaas Energy eGo LA

Ujaas Energy eGo LA

39,880
BattRE Electric NewtronvseGo LA

BattRE Electric Mobility BattRE Electric Newtron Variants

BattRE Electric Mobility BattRE Electric Newtron price starts at ₹ 29,900 .
1 Variant Available
BattRE Electric Newtron Newtron STD
₹29,900*
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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BattRE Electric Mobility BattRE Electric Newtron Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with BattRE Electric Newtron.
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BattRE Electric Mobility BattRE Electric Newtron comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BattRE Electric Mobility BattRE Electric Newtron
BattRE Electric Mobility BattRE Electric Newtron image
Rs. 29,900Onwards-ScootersDiscDiscSpoke---
Ujaas Energy eSpa LAUjaas Energy eSpa LA imageRs. 42,924Onwards-ScootersDrumDrumAlloy60 km6-7 Hours250 WBattRE Electric NewtronVSeSpa LA
Ujaas Energy eGo LAUjaas Energy eGo LA imageRs. 39,880Onwards-ScootersDrumDrumAlloy75 km7-8 Hours250 WBattRE Electric NewtronVSeGo LA

BattRE Electric Mobility BattRE Electric Newtron Images

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BattRE Electric Mobility BattRE Electric Newtron Specifications and Features

Body TypeScooters
TransmissionAutomatic
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