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|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|BODY TYPE
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BattRE Electric Mobility BattRE Electric Newtron
|Rs. 29,900Onwards
|-
|Scooters
|Disc
|Disc
|Spoke
|-
|-
|-
|Ujaas Energy eSpa LA
|Rs. 42,924Onwards
|-
|Scooters
|Drum
|Drum
|Alloy
|60 km
|6-7 Hours
|250 W
|BattRE Electric NewtronVSeSpa LA
|Ujaas Energy eGo LA
|Rs. 39,880Onwards
|-
|Scooters
|Drum
|Drum
|Alloy
|75 km
|7-8 Hours
|250 W
|BattRE Electric NewtronVSeGo LA
|Body Type
|Scooters
|Transmission
|Automatic
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