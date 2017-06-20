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4 Discontinued Bikes

Techo Electra Raptor [2017-2024] Right Side View
DISCONTINUED

Techo Electra Raptor [2017-2024]

₹57,423
Last Recorded Price
Battery Capacity
30 Ah
Speed
25 kmph
Range
100 km
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Techo Electra Saathi [2020-2024] Front View
DISCONTINUED

Techo Electra Saathi [2020-2024]

₹57,697
Last Recorded Price
Battery Capacity
22 Ah
Speed
25 kmph
Range
80 km
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Techo Electra Emerge [2017-2024] Front Right Side
DISCONTINUED

Techo Electra Emerge [2017-2024]

₹68,106
Last Recorded Price
Battery Capacity
30 Ah
Speed
70 kmph
Range
100 km
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Techo Electra Neo Left Side View
DISCONTINUED

Techo Electra Neo

₹41,557
Last Recorded Price
Battery Capacity
24 Ah
Speed
25 kmph
Range
60 km
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