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4 Discontinued Bikes
DISCONTINUED
Techo Electra Raptor [2017-2024]
₹57,423
Last Recorded Price
30 Ah
25 kmph
100 km
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DISCONTINUED
Techo Electra Saathi [2020-2024]
₹57,697
Last Recorded Price
22 Ah
25 kmph
80 km
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DISCONTINUED
Techo Electra Emerge [2017-2024]
₹68,106
Last Recorded Price
30 Ah
70 kmph
100 km
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DISCONTINUED
Techo Electra Neo
₹41,557
Last Recorded Price
24 Ah
25 kmph
60 km
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