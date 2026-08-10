Specs & FeaturesRangeColoursImages
DISCONTINUED

TECHO ELECTRA Emerge [2017-2024]

₹68,106*
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Techo Electra Emerge [2017-2024] is discontinued and no longer produced.
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Techo Electra Emerge [2017-2024] Alternatives

Ampere Magnus Neo

Ampere Magnus Neo

86,999 - 89,999
Emerge [2017-2024]vsMagnus Neo
PURE EV Epluto 7G

PURE EV Epluto 7G

80,799 - 97,499
Emerge [2017-2024]vsEpluto 7G
TVS Orbiter

TVS Orbiter

88,250 - 1.05 Lakhs
Emerge [2017-2024]vsOrbiter
Honda QC1

Honda QC1

90,000
Emerge [2017-2024]vsQC1
Ampere Reo

Ampere Reo

59,900 - 64,499
Emerge [2017-2024]vsReo
Ampere Reo Li Plus

Ampere Reo Li Plus

69,990
Emerge [2017-2024]vsReo Li Plus

Techo Electra Emerge [2017-2024] Key Specs

  • Speed iconSpeed
    65 kmph
  • Range iconRange
    100 km
  • Charging iconCharging
    3.5 hrs
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
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Techo Electra Emerge [2017-2024] Variants

Techo Electra Emerge [2017-2024] price starts at ₹ 68,106 .
1 Variant Available
Emerge [2017-2024] STD
₹68,106*
25 kmph
100 km/Charge
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Techo Electra Emerge [2017-2024] comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Techo Electra Emerge [2017-2024]
Techo Electra Emerge [2017-2024] image
Rs. 68,106Onwards--Scooters-DiscDrumAlloy100 km-250 W
Ampere Magnus NeoAmpere Magnus Neo imageRs. 86,999Onwards
4.621
-Scooters103 kg--Steel85 km5 hrs-Emerge [2017-2024]VSMagnus Neo
PURE EV Epluto 7GPURE EV Epluto 7G imageRs. 80,799Onwards-30 NmScooters76 kgDiscDrumAlloy111-151 km4 Hours2.2 kWEmerge [2017-2024]VSEpluto 7G
TVS OrbiterTVS Orbiter imageRs. 88,250Onwards
3.898
-Scooters112 kg---158 km4 Hours 10 Minutes1.8 kWEmerge [2017-2024]VSOrbiter
Honda QC1Honda QC1 imageRs. 90,000Onwards
4.51
-Scooters89.5 kgDrumDrumAlloy80 km4 Hours 30 Minutes1.8 kWEmerge [2017-2024]VSQC1
Ampere ReoAmpere Reo imageRs. 59,900Onwards-35 NmScooters71.4 kgDiscDrum-80 km5 Hours 30 Minutes250 WEmerge [2017-2024]VSReo
Ola Electric S1 ZOla Electric S1 Z imageRs. 59,999Onwards
4.32
-Scooters-DrumDrumAlloy75-146 km5 Hours3000 WEmerge [2017-2024]VSS1 Z

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Techo Electra Emerge [2017-2024] Images

Techo Electra Emerge [2017-2024] Image 1

Techo Electra Emerge [2017-2024] Colours

Techo Electra Emerge [2017-2024] is available in the 3 Colours in India.

Black
Yellow
Red
Black

News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
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10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
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10 Aug 2026
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  News

Techo Electra Emerge [2017-2024] Specifications and Features

Max Power250 W
Body TypeScooters
Battery Capacity30 Ah
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightYes
Range100 km
Charging Time3-4 Hours
Max Speed60-70 kmph
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