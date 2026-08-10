Techo Electra Emerge [2017-2024] Key Specs
- Speed65 kmph
- Range100 km
- Charging3.5 hrs
- Motor Power0.25 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Techo Electra Emerge [2017-2024]
|Rs. 68,106Onwards
|-
|-
|Scooters
|-
|Disc
|Drum
|Alloy
|100 km
|-
|250 W
|Ampere Magnus Neo
|Rs. 86,999Onwards
|-
|Scooters
|103 kg
|-
|-
|Steel
|85 km
|5 hrs
|-
|Emerge [2017-2024]VSMagnus Neo
|PURE EV Epluto 7G
|Rs. 80,799Onwards
|-
|30 Nm
|Scooters
|76 kg
|Disc
|Drum
|Alloy
|111-151 km
|4 Hours
|2.2 kW
|Emerge [2017-2024]VSEpluto 7G
|TVS Orbiter
|Rs. 88,250Onwards
|-
|Scooters
|112 kg
|-
|-
|-
|158 km
|4 Hours 10 Minutes
|1.8 kW
|Emerge [2017-2024]VSOrbiter
|Honda QC1
|Rs. 90,000Onwards
|-
|Scooters
|89.5 kg
|Drum
|Drum
|Alloy
|80 km
|4 Hours 30 Minutes
|1.8 kW
|Emerge [2017-2024]VSQC1
|Ampere Reo
|Rs. 59,900Onwards
|-
|35 Nm
|Scooters
|71.4 kg
|Disc
|Drum
|-
|80 km
|5 Hours 30 Minutes
|250 W
|Emerge [2017-2024]VSReo
|Ola Electric S1 Z
|Rs. 59,999Onwards
|-
|Scooters
|-
|Drum
|Drum
|Alloy
|75-146 km
|5 Hours
|3000 W
|Emerge [2017-2024]VSS1 Z
Techo Electra Emerge [2017-2024] is available in the 3 Colours in India.
|Max Power
|250 W
|Body Type
|Scooters
|Battery Capacity
|30 Ah
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Headlight
|Yes
|Range
|100 km
|Charging Time
|3-4 Hours
|Max Speed
|60-70 kmph
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