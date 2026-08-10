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DISCONTINUED

TECHO ELECTRA Neo

₹41,557*
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Techo Electra Neo is discontinued and no longer produced.
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Techo Electra Neo Alternatives

Joy e-bike Wolf

Joy e-bike Wolf

54,999 - 65,099
NeovsWolf
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GT Force Vegas

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NeovsVegas

Techo Electra Neo Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    55 - 60 km
  • Charging iconCharging
    3 hrs
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
View All Neo SpecsView specs icon

Techo Electra Neo Variants

Techo Electra Neo price starts at ₹ 41,557 .
1 Variant Available
Neo STD
₹41,557*
25 kmph
55 -
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Techo Electra Neo comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Techo Electra Neo
Techo Electra Neo image
Rs. 41,557Onwards--Scooters-DrumDrumAlloy55 - 60 km-250 W
Joy e-bike WolfJoy e-bike Wolf imageRs. 54,999Onwards
514
-Scooters81 kgDiscDiscAlloy90 km5 Hours1 kWNeoVSWolf
Ampere ReoAmpere Reo imageRs. 59,900Onwards-35 NmScooters71.4 kgDiscDrum-80 km5 Hours 30 Minutes250 WNeoVSReo
Ola Electric GigOla Electric Gig imageRs. 39,999Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy157 km5 Hours1500 WNeoVSGig
Hero Electric FlashHero Electric Flash imageRs. 59,640Onwards
4.6223
-Scooters69 kgDrumDrumAlloy85 km4-5 Hrs.250 WNeoVSFlash
Joy e-bike Gen Next NanuJoy e-bike Gen Next Nanu imageRs. 53,999Onwards
4.393
-Scooters81 kgDiscDiscAlloy90 km5 Hours1 kWNeoVSGen Next Nanu
Raftaar GalaxyRaftaar Galaxy imageRs. 51,900Onwards--Scooters-DiscDrumAlloy100 km-250 WNeoVSGalaxy

Techo Electra Neo Images

Techo Electra Neo Image 1

Techo Electra Neo Colours

Techo Electra Neo is available in the 4 Colours in India.

Grey matellic

News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
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3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
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10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
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  News

Techo Electra Neo Specifications and Features

Max Power250 W
Battery Capacity24 Ah
Body TypeScooters
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightYes
Range55 - 60 km
Charging Time2-4 Hours
Max Speed25 kmph
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