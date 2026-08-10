Techo Electra Neo Key Specs
- Speed25 kmph
- Range55 - 60 km
- Charging3 hrs
- Motor Power0.25 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Techo Electra Neo
|Rs. 41,557Onwards
|-
|-
|Scooters
|-
|Drum
|Drum
|Alloy
|55 - 60 km
|-
|250 W
|Joy e-bike Wolf
|Rs. 54,999Onwards
|-
|Scooters
|81 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|90 km
|5 Hours
|1 kW
|NeoVSWolf
|Ampere Reo
|Rs. 59,900Onwards
|-
|35 Nm
|Scooters
|71.4 kg
|Disc
|Drum
|-
|80 km
|5 Hours 30 Minutes
|250 W
|NeoVSReo
|Ola Electric Gig
|Rs. 39,999Onwards
|-
|Scooters
|-
|Drum
|Drum
|Alloy
|157 km
|5 Hours
|1500 W
|NeoVSGig
|Hero Electric Flash
|Rs. 59,640Onwards
|-
|Scooters
|69 kg
|Drum
|Drum
|Alloy
|85 km
|4-5 Hrs.
|250 W
|NeoVSFlash
|Joy e-bike Gen Next Nanu
|Rs. 53,999Onwards
|-
|Scooters
|81 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|90 km
|5 Hours
|1 kW
|NeoVSGen Next Nanu
|Raftaar Galaxy
|Rs. 51,900Onwards
|-
|-
|Scooters
|-
|Disc
|Drum
|Alloy
|100 km
|-
|250 W
|NeoVSGalaxy
Techo Electra Neo is available in the 4 Colours in India.
|Max Power
|250 W
|Battery Capacity
|24 Ah
|Body Type
|Scooters
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Headlight
|Yes
|Range
|55 - 60 km
|Charging Time
|2-4 Hours
|Max Speed
|25 kmph
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