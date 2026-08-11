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DISCONTINUED

TECHO ELECTRA Raptor [2017-2024]

₹57,423*
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Techo Electra Raptor [2017-2024] is discontinued and no longer produced.
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Techo Electra Raptor [2017-2024] Alternatives

Joy e-bike Wolf

Joy e-bike Wolf

54,999 - 65,099
Raptor [2017-2024]vsWolf
Okaya EV Faast F2F

Okaya EV Faast F2F

79,999
Raptor [2017-2024]vsFaast F2F
Ampere Reo

Ampere Reo

59,900 - 64,499
Raptor [2017-2024]vsReo
Ampere Reo Li Plus

Ampere Reo Li Plus

69,990
Raptor [2017-2024]vsReo Li Plus
Ola Electric S1 Z

Ola Electric S1 Z

59,999 - 64,999
Raptor [2017-2024]vsS1 Z
Ola Electric Gig

Ola Electric Gig

39,999 - 49,999
Raptor [2017-2024]vsGig

Techo Electra Raptor [2017-2024] Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    100 km
  • Charging iconCharging
    3.5 hrs
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
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Techo Electra Raptor [2017-2024] Variants

Techo Electra Raptor [2017-2024] price starts at ₹ 57,423 .
1 Variant Available
Raptor [2017-2024] Raptor STD
₹57,423*
25 kmph
90 -
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Techo Electra Raptor [2017-2024] comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Techo Electra Raptor [2017-2024]
Techo Electra Raptor [2017-2024] image
Rs. 57,423Onwards--Scooters-DiscDrumAlloy90 - 100 km-250 W
Joy e-bike WolfJoy e-bike Wolf imageRs. 54,999Onwards
520
-Scooters81 kgDiscDiscAlloy90 km5 Hours1 kWRaptor [2017-2024]VSWolf
Okaya EV Faast F2FOkaya EV Faast F2F imageRs. 79,999Onwards
520
-Scooters-DrumDrumSteel Wheels70-80 km4-5 Hours1.2 kWRaptor [2017-2024]VSFaast F2F
Ampere ReoAmpere Reo imageRs. 59,900Onwards-35 NmScooters71.4 kgDiscDrum-80 km5 Hours 30 Minutes250 WRaptor [2017-2024]VSReo
Ampere Reo Li PlusAmpere Reo Li Plus imageRs. 69,990Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy70 km6 Hours250 WRaptor [2017-2024]VSReo Li Plus
Ola Electric S1 ZOla Electric S1 Z imageRs. 59,999Onwards
4.32
-Scooters-DrumDrumAlloy75-146 km5 Hours3000 WRaptor [2017-2024]VSS1 Z
Okinawa LiteOkinawa Lite imageRs. 69,093Onwards
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-Scooters-DiscDrumAlloy60 km4-5 Hours250 WRaptor [2017-2024]VSLite

Techo Electra Raptor [2017-2024] Images

Techo Electra Raptor [2017-2024] Image 1

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Techo Electra Raptor [2017-2024] Specifications and Features

Max Power250 W
Battery Capacity30 Ah
Body TypeScooters
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightYes
Range100 km
Charging Time3-4 Hours
Max Speed25 kmph
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