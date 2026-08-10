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DISCONTINUED

TECHO ELECTRA Saathi [2020-2024]

₹57,697*
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Techo Electra Saathi [2020-2024] is discontinued and no longer produced.
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Techo Electra Saathi [2020-2024] Alternatives

Kinetic Green e-Luna

Kinetic Green e-Luna

69,990 - 82,490
Saathi [2020-2024]vse-Luna
Geliose Hope

Geliose Hope

46,999
Saathi [2020-2024]vsHope
Essel Energy GET 1

Essel Energy GET 1

37,500 - 41,500
Saathi [2020-2024]vsGET 1
UPCOMING
TVS XL EV

TVS XL EV

60,000 - 70,000
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Detel EV Veeru

70,000
Saathi [2020-2024]vsVeeru
Polarity Smart Sport

Polarity Smart Sport

40,000 - 1.1 Lakhs
Saathi [2020-2024]vsSport

Techo Electra Saathi [2020-2024] Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    80 km
  • Charging iconCharging
    3.5 hrs
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
View All Saathi [2020-2024] SpecsView specs icon

Techo Electra Saathi [2020-2024] Variants

Techo Electra Saathi [2020-2024] price starts at ₹ 57,697 .
1 Variant Available
Saathi [2020-2024] STD
₹57,697*
55 -
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Techo Electra Saathi [2020-2024] comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Techo Electra Saathi [2020-2024]
Techo Electra Saathi [2020-2024] image
Rs. 57,697Onwards--DrumDrumAlloy55 - 60 km-250 W
Kinetic Green e-LunaKinetic Green e-Luna imageRs. 69,990Onwards
4.93
96 kgDrumDrumAlloy110-140 km4 Hours2.2 kWSaathi [2020-2024]VSe-Luna
Geliose HopeGeliose Hope imageRs. 46,999Onwards--DrumDrumSpoke50 km3 Hours 12 Minutes250 WSaathi [2020-2024]VSHope
Essel Energy GET 1Essel Energy GET 1 imageRs. 37,500Onwards-39 kgDrumDrumAlloy40-50 km6-7 Hours250 WSaathi [2020-2024]VSGET 1
Detel EV VeeruDetel EV Veeru imageRs. 70,000Onwards-83 kgDrumDrumSteel100 km3-4 Hours250 WSaathi [2020-2024]VSVeeru
Polarity Smart SportPolarity Smart Sport imageRs. 40,000Onwards-55 kgDiscDrumAlloy80 km-3000 WSaathi [2020-2024]VSSport

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Techo Electra Saathi [2020-2024] Images

Techo Electra Saathi [2020-2024] Image 1

News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
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If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
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3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
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10 Aug 2026
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Techo Electra Saathi [2020-2024] Specifications and Features

Max Power250 W
Battery Capacity22 Ah
Body TypeMoped
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Range80 km
HeadlightYes
Charging Time3-4 Hours
Max Speed25 kmph
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