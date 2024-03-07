|Battery Capacity
|1.44 kWh
|Max Speed
|25 kmph
|Range
|90-100 km
|Charging time
|5 Hours
Komaki XGT X5 price starts at ₹ 1.01 Lakhs .
₹1.01 Lakhs*
90-100 Km
|Model Name
Komaki XGT X5
|Kinetic Green Flex
|TVS iQube Electric
|Vida V1
|PURE EV EPluto 7G Pro
|Ola Electric S1 X
|Price (Ex-Showroom)
₹1.01 Lakhs
₹1.1 Lakhs
₹1.17 - 1.23 Lakhs
₹97,800 - 1.26 Lakhs
₹99,999
₹89,999 - 1.1 Lakhs
|Expert Ratings
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4 out of 5
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4 out of 5
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|Battery Capacity
1.44 kWh
3 kWh
4.56 kWh
3.44-3.94 kWh
3 kWh
2-3 kWh
|Range
90-100 km
120 km
100 km
100-110 km
150 Km
95-151 km
|Fuel Type
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
|Transmission
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic