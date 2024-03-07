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Komaki XGT X5 Left View
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Komaki XGT X5 Front Right Side View
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Komaki XGT X5 Front Wheel Supension View
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Komaki XGT X5 Headlight View
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Komaki XGT X5 Storage View
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Komaki XGT X5

Komaki XGT X5 starting price is Rs. 1,00,746 in India. Komaki XGT X5 is available in 1 variant and
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1.01 Lakhs*
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*Ex-showroom price
Delhi
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Komaki XGT X5 Key Specs
Battery Capacity1.44 kWh
Max Speed25 kmph
Range90-100 km
Charging time5 Hours
View all XGT X5 specs and features

Komaki XGT X5 Alternatives

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Komaki XGT X5 Variants & Price

Komaki XGT X5 price starts at ₹ 1.01 Lakhs .

STD
1.01 Lakhs*
90-100 Km
Get On Road Price
Check Latest Offers
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Komaki XGT X5 Specifications and Features

Body TypeElectric Bikes,Scooter
Battery Capacity1.44 kWh
Charging PointYes
HeadlightLED
Range90-100 km
Charging Time5 Hours
View all XGT X5 specs and features

Komaki XGT X5 comparison with its competitors

Model Name
Komaki XGT X5
Kinetic Green FlexTVS iQube ElectricVida V1PURE EV EPluto 7G ProOla Electric S1 X
Price (Ex-Showroom)
₹1.01 Lakhs
₹1.1 Lakhs
₹1.17 - 1.23 Lakhs
₹97,800 - 1.26 Lakhs
₹99,999
₹89,999 - 1.1 Lakhs
Expert Ratings
-
-
4 out of 5
-
4 out of 5
-
Battery Capacity
1.44 kWh
3 kWh
4.56 kWh
3.44-3.94 kWh
3 kWh
2-3 kWh
Range
90-100 km
120 km
100 km
100-110 km
150 Km
95-151 km
Fuel Type
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Transmission
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic

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    Komaki XGT X5 FAQs

    Komaki XGT X5 comes in a single variant which is the STD.
    The Komaki XGT X5 is equipped with a robust motor with a power range of 90-100 km, it has a charging time of 5 Hours and a battery capacity of 1.44 kWh providing efficient and powerful performance.
    The Komaki XGT X5 offers a single variant. The variant, STD is priced at Rs. 1.01 Lakhs (ex-showroom).
    The Komaki XGT X5 is an electric scooter, powered by a high-capacity 1.44 kWh battery. It offers an impressive range of 90-100 km on a single charge.
    The Komaki XGT X5 has a charging time of 5 Hours, making it convenient for riders to recharge the battery overnight or during work hours for a full day of riding.

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