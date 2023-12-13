|Battery Capacity
|1.4 kWh
|Max Speed
|60 kmph
|Range
|104 km
|Charging time
|4-5 Hours
Kinetic Green Zulu price starts at ₹ 94,990 .
₹94,990*
60 Kmph
104 Km
|Model Name
Kinetic Green Zulu
|Kinetic Green Flex
|Vida V1
|PURE EV EPluto 7G Pro
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|Bounce Infinity E1
|Price (Ex-Showroom)
₹94,990
₹1.1 Lakhs
₹97,800 - 1.26 Lakhs
₹99,999
₹89,999 - 1.1 Lakhs
₹93,386 - 1.05 Lakhs
|Expert Ratings
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4 out of 5
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|Battery Capacity
1.4 kWh
3 kWh
3.44-3.94 kWh
3 kWh
2-3 kWh
1.9 Kwh
|Range
104 km
120 km
100-110 km
150 Km
95-151 km
85 km
|Fuel Type
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
|Transmission
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic