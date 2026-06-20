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JUST LAUNCHED

CITROEN eC3X

₹11.99 - 13.26 Lakhs*
*Ex-showroom price
4.4
20
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Citroen eC3X Key Specs

  • Speed iconSpeed
    107 kmph
  • Range iconRange
    320 km
  • Charging iconCharging
    1 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    29.2 kWh
  • BootSpace iconBoot Space
    447 litres
  • MotorPower iconMotor Power
    41.92 kW
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Citroen eC3X Variants

Citroen eC3X price starts at ₹ 11.99 Lakhs and goes up to ₹ 13.26 Lakhs (Ex-showroom). Citroen eC3X comes in 3 variants. Citroen eC3X's top variant is Shine.
3 Variants Available
eC3X Live 29.2 kWh
₹11.99 Lakhs*
29.2 kWh
320 km
eC3X Live (O)
₹12.35 Lakhs*
29.2 kWh
320 km
eC3X Shine
₹13.26 Lakhs*
29.2 kWh
320 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Citroen eC3X Latest Updates

Calendar icon20 Jun 2026
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Calendar icon19 Jun 2026
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Calendar icon18 Jun 2026
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Calendar icon17 Jun 2026
Citroen E-C3X launched in India at ₹11.99 lakh, available with BaaS option
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Citroen eC3X comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSACCELERATION (0-100 KMPH)RANGECHARGING TIMEMAX MOTOR PERFORMANCECOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSACCELERATION (0-100 KMPH)RANGECHARGING TIMEMAX MOTOR PERFORMANCECOMPARISON
Citroen eC3X
Citroen eC3X image
Rs. 11.99 LakhsOnwards-SUV6-447 L3981 mm1733 mm1586 mm4.98 metres-320 km--
Mahindra 3XO EVMahindra 3XO EV imageRs. 13.89 LakhsOnwards
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Tata Nexon EVTata Nexon EV imageRs. 12.49 LakhsOnwards
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SUV6190 mm350 litres3994 mm1811 mm1616 mm5.3 metres-489 km4 Hours 20 Minutes143 bhp, 215 NmeC3XVSNexon EV
Mahindra XUV 400 EVMahindra XUV 400 EV imageRs. 15.49 LakhsOnwards-SUV6-378 litres4200 mm1821 mm1634 mm5.3 metres8.3 seconds456 km6 Hours 30 Minutes148 bhp, 310 NmeC3XVSXUV 400 EV
VinFast VF6VinFast VF6 imageRs. 16.49 LakhsOnwards-SUV-----------eC3XVSVF6
Tata Punch EVTata Punch EV imageRs. 9.69 LakhsOnwards
4.6168
Compact SUV6195 mm366 L3880 mm1742 mm1622 mm4.9 metres-468 km-127 bhp, 154 NmeC3XVSPunch EV

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Citroen eC3X Images

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Citroen eC3X Colours

Citroen eC3X is available in the 4 Colours in India.

Cosmo Blue
Platinum Grey
Steel Grey
Polar White
Cosmo blue

Citroen eC3X Alternatives

Mahindra 3XO EV

Mahindra 3XO EV

13.89 - 15.46 Lakhs
eC3Xvs3XO EV
Tata Nexon EV

Tata Nexon EV

12.49 - 17.49 Lakhs
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eC3XvsXUV 400 EV
VinFast VF6

VinFast VF6

16.49 - 18.29 Lakhs
eC3XvsVF6
Tata Punch EV

Tata Punch EV

9.69 - 12.59 Lakhs
eC3XvsPunch EV

Citroen eC3X User Reviews & Ratings

4.2Engine & Performance
4.1Features
4.8Safety
4.5Design
4.8Value For Money
4.6Comfort
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Absolute comfort
Citroen eC3X has unmatched suspension tuning. Potholes don't disturb the cabin. 315L boot accommodates all my shopping luggage easily. Great for ladies.
By: Rakesh Bhowmik (Jul 6, 2026)
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Sleek blue cabin
The Electric Blu dash color looks beautiful. Citroen eC3X is spacious and premium. Regenerative braking feels natural and saves battery power in bumper traffic.
By: Chandan Kar (Jul 6, 2026)
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Best entry EV
Shifted from petrol to Citroen eC3X. Monthly running cost dropped drastically. Big touchscreen and wireless Apple CarPlay are super responsive and fun to use.
By: Bikash Nandi (Jul 6, 2026)
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Missing fast tech
Nice car overall but Citroen eC3X should offer faster home charging options. Takes almost ten hours via regular 15A plug. AC slow charging is painful sometimes.
By: Pritam Biswas (Jul 6, 2026)
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Solid highway stability
Driven 1500km in Citroen eC3X. High speed stability is excellent. Ground clearance is fine for Indian speedbreakers. Steering gives proper confidence.
By: Santanu Mondal (Jul 6, 2026)
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Citroen eC3X Specifications and Features

Max Power41.92 kW
AirbagsYes
Battery Capacity29.2 kWh
Body TypeSUV
Max Torque143 Nm
TransmissionAutomatic
Range320 km
Charging Time57 Minutes
Max Speed107 kmph
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