Citroen eC3X Key Specs
- Speed107 kmph
- Range320 km
- Charging1 hrs
- Battery Capacity29.2 kWh
- Boot Space447 litres
- Motor Power41.92 kW
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|ACCELERATION (0-100 KMPH)
|RANGE
|CHARGING TIME
|MAX MOTOR PERFORMANCE
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|ACCELERATION (0-100 KMPH)
|RANGE
|CHARGING TIME
|MAX MOTOR PERFORMANCE
|COMPARISON
|Citroen eC3X
|Rs. 11.99 LakhsOnwards
|-
|SUV
|6
|-
|447 L
|3981 mm
|1733 mm
|1586 mm
|4.98 metres
|-
|320 km
|-
|-
|Mahindra 3XO EV
|Rs. 13.89 LakhsOnwards
|SUV
|6
|-
|364 L
|3900 mm
|1821 mm
|1617 mm
|5.1 metres
|-
|-
|6 Hours 30 Minutes
|147 bhp, 310 Nm
|eC3XVS3XO EV
|Tata Nexon EV
|Rs. 12.49 LakhsOnwards
|SUV
|6
|190 mm
|350 litres
|3994 mm
|1811 mm
|1616 mm
|5.3 metres
|-
|489 km
|4 Hours 20 Minutes
|143 bhp, 215 Nm
|eC3XVSNexon EV
|Mahindra XUV 400 EV
|Rs. 15.49 LakhsOnwards
|-
|SUV
|6
|-
|378 litres
|4200 mm
|1821 mm
|1634 mm
|5.3 metres
|8.3 seconds
|456 km
|6 Hours 30 Minutes
|148 bhp, 310 Nm
|eC3XVSXUV 400 EV
|VinFast VF6
|Rs. 16.49 LakhsOnwards
|-
|SUV
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|eC3XVSVF6
|Tata Punch EV
|Rs. 9.69 LakhsOnwards
|Compact SUV
|6
|195 mm
|366 L
|3880 mm
|1742 mm
|1622 mm
|4.9 metres
|-
|468 km
|-
|127 bhp, 154 Nm
|eC3XVSPunch EV
Citroen eC3X is available in the 4 Colours in India.
|Max Power
|41.92 kW
|Airbags
|Yes
|Battery Capacity
|29.2 kWh
|Body Type
|SUV
|Max Torque
|143 Nm
|Transmission
|Automatic
|Range
|320 km
|Charging Time
|57 Minutes
|Max Speed
|107 kmph
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