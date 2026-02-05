hamburger icon
Harley-Davidson CVO Road Glide
Harley-Davidson CVO Road Glide Front Left View
Harley-Davidson CVO Road Glide Front View
Harley-Davidson CVO Road Glide Left View
Harley-Davidson CVO Road Glide Rear Left View
Harley-Davidson CVO Road Glide Rear Right View
Harley-Davidson CVO Road Glide Specifications

Harley-Davidson CVO Road Glide starting price is Rs. 67,36,720 in India. Harley-Davidson CVO Road Glide is available in 1 variant and Powered by a 1923 cc engine.
67.37 Lakhs
*Ex-showroom price
Delhi
Harley-Davidson CVO Road Glide Specs

Harley-Davidson CVO Road Glide comes with 1923 cc engine. It comes with Manual transmission. The price of CVO Road Glide starts at Rs. 67.37 Lakhs (ex-showroom price). A two-seat model, Harley-Davidson CVO Road Glide ...Read More

Harley-Davidson CVO Road Glide Specifications and Features

Select Variant:
STD
SPECIFICATIONSFEATURES

Dimensions and Capacity

Fuel Capacity
22.7 L
Length
2410 mm
Ground Clearance
145 mm
Wheelbase
1625 mm
Kerb Weight
387 kg
Saddle Height
720 mm
Width
945 mm

Tyres and Brakes

Wheel Size
Front :-482.6 mm,Rear :-457.2 mm
ABS
Dual Channel
Tyre Size
Front :-130/60-19 Rear :-180/55-18
Front Brake
Disc
Wheels Type
Cast Aluminum
Rear Brake
Disc
Tyre Type
Tubeless

Engine and Transmission

Max Power
93.8 PS @ 5250 rpm
Stroke
114.3 mm
Max Torque
175 Nm @ 3500 rpm
Transmission
Manual
Drive Type
Chain Drive
Displacement
1923 cc
Fuel Type
Petrol
Engine Type
Milwaukee-Eight 117
Cooling System
Air Cooled
No Of Cylinders
2
Starting
Self Start Only
Valve Per Cylinder
4
Gear Box
6 Speed
Fuel Supply
Fuel Injection
Emission Type
bs6-2.0
Bore
103.5 mm

Chassis and Suspension

Rear Suspension
3 in. (76.2 mm) Dual Outboard Emulsion with Preload Adjustability
Front Suspension
49mm (1.9 in) Dual Bending Valve

Features and Safety

Riding Modes
Rain,Road,Configurable Rider,Sports
Speedometer
Digital
Call/SMS Alerts
Yes
Odometer
Digital
Clock
Yes
Instrument Console
Digital
Bluetooth Connectivity
Yes
Mobile Application
Yes
Tachometer
Digital
Tripmeter
Digital
Seat Type
Single
Additional Features
Electronic Linked Braking, Drag-Torque Slip Control System, Tire Pressure Monitoring System, Cornering Enhanced Anti-lock Brake System, Voice Recognition Languages, Vehicle Information Screen (Air temperature, oil pressure and EITMS), SD Card, Flash Drive and MP3 and FM, Cornering Enhanced Electronic Linked Braking, Cornering Enhanced Traction Control System, Cornering Drag-Torque Slip Control System
Pass Switch
Yes
Passenger Footrest
Yes
USB Charging Port
Yes
Display
12.28 Inch TFT

Electricals

Tail Light
LED
Turn Signal Lamp
LED
Low Fuel Indicator
Yes
Headlight
LED
Low Battery Indicator
Yes

Harley-Davidson CVO Road Glide Variants & Price List

Harley-Davidson CVO Road Glide price starts at ₹ 67.37 Lakhs .

67.37 Lakhs*
1923 cc
93.8 PS @ 5250 rpm
*Disclaimer:The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.

