Harley-Davidson CVO Road Glide Key Specs
- Engine1923 cc
- Mileage16 kmpl
- Power93.8 ps
- Speed177 kmph
- Max Torque175 Nm
- Kerb Weight387 kg
Harley-Davidson CVO Road Glide is priced at Rs. 67.37 Lakhs (ex-showroom Delhi).
The Harley-Davidson CVO Road Glide is available in 1 variant - STD.
Harley-Davidson CVO Road Glide comes in three colour options: Blue Streak, Poison Berry, Raven Fade.
Harley-Davidson CVO Road Glide comes in petrol engine options, comes with 1923 cc engine, and features a Super Bikes, Cruiser Bikes, Tourer Bikes body type.
Harley-Davidson CVO Road Glide rivals are Harley-Davidson CVO Street Glide, Indian Roadmaster Elite, Ducati Panigale V4.
Harley-Davidson CVO Road Glide comes with a mileage of 16 kmpl (Company claimed).
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Harley-Davidson CVO Road Glide
|Rs. 67.37 LakhsOnwards
|-
|1923 cc
|93.8 PS
|175 Nm
|Super Bikes, Cruiser Bikes, Tourer Bikes
|387 kg
|2410 mm
|Disc
|Disc
|Cast Aluminum
|Harley-Davidson CVO Street Glide
|Rs. 63.03 LakhsOnwards
|-
|1923 cc
|108.77 PS
|175 Nm
|Super Bikes, Cruiser Bikes, Tourer Bikes
|368 kg
|2410 mm
|Disc
|Disc
|Cast Aluminum
|CVO Road GlideVSCVO Street Glide
|Indian Roadmaster Elite
|Rs. 71.82 LakhsOnwards
|-
|1811 cc
|160.4 PS
|151 Nm
|Tourer Bikes
|430 kg
|2676 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|CVO Road GlideVSRoadmaster Elite
|Ducati Panigale V4
|Rs. 32.05 LakhsOnwards
|1103 cc
|218.99 PS
|120.9 Nm
|Super Bikes, Sports Bikes
|-
|-
|Disc
|Disc
|Alloy
|CVO Road GlideVSPanigale V4
Harley-Davidson CVO Road Glide is available in the 3 Colours in India.
|Max Power
|93.8 PS @ 5250 rpm
|Body Type
|Super Bikes, Cruiser Bikes, Tourer Bikes
|Charging Point
|Yes
|Max Torque
|175 Nm
|Transmission
|Manual
|Mileage
|16 kmpl
|Traction Control
|Yes
|Headlight
|LED
|Engine
|1923 cc
|Fuel Type
|Petrol
|Max Speed
|177 kmph
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