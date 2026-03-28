Harley-Davidson CVO Road Glide Price:

Harley-Davidson CVO Road Glide is priced at Rs. 67.37 Lakhs (ex-showroom Delhi).

How many variants are there for Harley-Davidson CVO Road Glide?

The Harley-Davidson CVO Road Glide is available in 1 variant - STD.

What are the Harley-Davidson CVO Road Glide colour options?

Harley-Davidson CVO Road Glide comes in three colour options: Blue Streak, Poison Berry, Raven Fade.

What are the engine, performance, and specifications of Harley-Davidson CVO Road Glide?

Harley-Davidson CVO Road Glide comes in petrol engine options, comes with 1923 cc engine, and features a Super Bikes, Cruiser Bikes, Tourer Bikes body type.

Which are the major rivals of Harley-Davidson CVO Road Glide?

Harley-Davidson CVO Road Glide rivals are Harley-Davidson CVO Street Glide, Indian Roadmaster Elite, Ducati Panigale V4.

What is the mileage of Harley-Davidson CVO Road Glide?

Harley-Davidson CVO Road Glide comes with a mileage of 16 kmpl (Company claimed).