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HARLEY-DAVIDSON CVO Road Glide

₹67.37 Lakhs*
*Ex-showroom price
EMIs starting from ₹136596
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Harley-Davidson CVO Road Glide Price:

Harley-Davidson CVO Road Glide is priced at Rs. 67.37 Lakhs (ex-showroom Delhi).

How many variants are there for Harley-Davidson CVO Road Glide?

The Harley-Davidson CVO Road Glide is available in 1 variant - STD.

What are the Harley-Davidson CVO Road Glide colour options?

Harley-Davidson CVO Road Glide comes in three colour options: Blue Streak, Poison Berry, Raven Fade.

What are the engine, performance, and specifications of Harley-Davidson CVO Road Glide?

Harley-Davidson CVO Road Glide comes in petrol engine options, comes with 1923 cc engine, and features a Super Bikes, Cruiser Bikes, Tourer Bikes body type.

Which are the major rivals of Harley-Davidson CVO Road Glide?

Harley-Davidson CVO Road Glide rivals are Harley-Davidson CVO Street Glide, Indian Roadmaster Elite, Ducati Panigale V4.

What is the mileage of Harley-Davidson CVO Road Glide?

Harley-Davidson CVO Road Glide comes with a mileage of 16 kmpl (Company claimed).

Harley-Davidson CVO Road Glide Key Specs

  • Engine iconEngine
    1923 cc
  • Mileage iconMileage
    16 kmpl
  • Power iconPower
    93.8 ps
  • Speed iconSpeed
    177 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    175 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    387 kg
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Harley-Davidson CVO Road Glide Variants

Harley-Davidson CVO Road Glide price starts at ₹ 67.37 Lakhs .
1 Variant Available
CVO Road Glide STD
₹67.37 Lakhs*
1923 cc
177 kmph
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Harley-Davidson CVO Road Glide Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with CVO Road Glide.
Harley-Davidson CVO Road Glide
Harley-Davidson CVO Street Glide
VS
Harley-Davidson CVO Road GlideSelect model
Harley-Davidson CVO Street GlideSelect model
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Harley-Davidson CVO Road Glide
Harley-Davidson CVO Road Glide image
Rs. 67.37 LakhsOnwards-1923 cc93.8 PS175 NmSuper Bikes, Cruiser Bikes, Tourer Bikes387 kg2410 mmDiscDiscCast Aluminum
Harley-Davidson CVO Street GlideHarley-Davidson CVO Street Glide imageRs. 63.03 LakhsOnwards-1923 cc108.77 PS175 NmSuper Bikes, Cruiser Bikes, Tourer Bikes368 kg2410 mmDiscDiscCast AluminumCVO Road GlideVSCVO Street Glide
Indian Roadmaster EliteIndian Roadmaster Elite imageRs. 71.82 LakhsOnwards-1811 cc160.4 PS151 NmTourer Bikes430 kg2676 mmDiscDiscAlloyCVO Road GlideVSRoadmaster Elite
Ducati Panigale V4Ducati Panigale V4 imageRs. 32.05 LakhsOnwards
41
1103 cc218.99 PS120.9 NmSuper Bikes, Sports Bikes--DiscDiscAlloyCVO Road GlideVSPanigale V4

Harley-Davidson CVO Road Glide Images

Harley-Davidson CVO Road Glide Image 1
Harley-Davidson CVO Road Glide Image 2
Harley-Davidson CVO Road Glide Image 3
Harley-Davidson CVO Road Glide Image 4

Harley-Davidson CVO Road Glide Colours

Harley-Davidson CVO Road Glide is available in the 3 Colours in India.

Blue Streak
Poison Berry
Raven Fade
Blue streak

Harley-Davidson CVO Road Glide Alternatives

Harley-Davidson CVO Street Glide

Harley-Davidson CVO Street Glide

63.03 Lakhs
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CVO Road GlidevsCVO Street Glide
Indian Roadmaster Elite

Indian Roadmaster Elite

71.82 Lakhs
Check OffersCheck Offers
CVO Road GlidevsRoadmaster Elite
Ducati Panigale V4

Ducati Panigale V4

32.05 - 85 Lakhs
Check OffersCheck Offers
CVO Road GlidevsPanigale V4

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Harley-Davidson CVO Road Glide Specifications and Features

Max Power93.8 PS @ 5250 rpm
Body TypeSuper Bikes, Cruiser Bikes, Tourer Bikes
Charging PointYes
Max Torque175 Nm
TransmissionManual
Mileage16 kmpl
Traction ControlYes
HeadlightLED
Engine1923 cc
Fuel TypePetrol
Max Speed177 kmph
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