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DISCONTINUED

DUCATI Multistrada 1260

₹17.8 - 19.99 Lakhs*
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Ducati Multistrada 1260 is discontinued and no longer produced.
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Ducati Multistrada 1260 Alternatives

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Ducati Multistrada 1260 Variants

Ducati Multistrada 1260 price starts at ₹ 17.8 Lakhs and goes up to ₹ 19.99 Lakhs (Ex-showroom). Ducati Multistrada 1260 comes in 3 variants. Ducati Multistrada 1260's top variant is Enduro BS6.
3 Variants Available
Multistrada 1260 STD BS6
₹17.8 Lakhs*
1262 cc
Multistrada 1260 S BS6
₹19.6 Lakhs*
1262 cc
Multistrada 1260 Enduro BS6
₹19.99 Lakhs*
1262 cc
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Ducati Multistrada 1260 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Multistrada 1260.
Ducati Multistrada 1260
Triumph Tiger 1200
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Ducati Multistrada 1260 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Ducati Multistrada 1260
Ducati Multistrada 1260 image
Rs. 17.8 LakhsOnwards-1262 cc158.25 PS128 NmAdventure Tourer Bikes254 kg-DiscDiscSpoke
Triumph Tiger 1200Triumph Tiger 1200 imageRs. 19.39 LakhsOnwards
51
1160 cc150 PS130 NmAdventure Tourer Bikes245 kg-DiscDiscSpokeMultistrada 1260VSTiger 1200
BMW S 1000 XRBMW S 1000 XR imageRs. 22.5 LakhsOnwards-999 cc165 PS114 NmAdventure Tourer Bikes226 kg2333 mmDiscDiscCast AluminiumMultistrada 1260VSS 1000 XR
Ducati DesertXDucati DesertX imageRs. 19.59 LakhsOnwards
4.21
937 cc111.52 PS92 NmAdventure Tourer Bikes--Double DiscDiscSpokeMultistrada 1260VSDesertX
BMW F900 GS AdventureBMW F900 GS Adventure imageRs. 16.14 LakhsOnwards-895 cc104.69 PS93 NmAdventure Tourer Bikes209 kg2300 mmDiscDiscSpokeMultistrada 1260VSF900 GS Adventure
Suzuki HayabusaSuzuki Hayabusa imageRs. 18.06 LakhsOnwards-1340 cc190 PS150 NmSuper Bikes, Tourer Bikes266 kg2180 mmDiscDiscAlloyMultistrada 1260VSHayabusa

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Ducati Multistrada 1260 Specifications and Features

Body TypeAdventure Tourer Bikes
TransmissionManual
Engine1262.0 cc
Fuel TypePetrol
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