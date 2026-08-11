Ducati Multistrada 1260 Key Specs
- Engine1262 cc
- Kerb Weight254 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Ducati Multistrada 1260
|Rs. 17.8 LakhsOnwards
|-
|1262 cc
|158.25 PS
|128 Nm
|Adventure Tourer Bikes
|254 kg
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|Triumph Tiger 1200
|Rs. 19.39 LakhsOnwards
|1160 cc
|150 PS
|130 Nm
|Adventure Tourer Bikes
|245 kg
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|Multistrada 1260VSTiger 1200
|BMW S 1000 XR
|Rs. 22.5 LakhsOnwards
|-
|999 cc
|165 PS
|114 Nm
|Adventure Tourer Bikes
|226 kg
|2333 mm
|Disc
|Disc
|Cast Aluminium
|Multistrada 1260VSS 1000 XR
|Ducati DesertX
|Rs. 19.59 LakhsOnwards
|937 cc
|111.52 PS
|92 Nm
|Adventure Tourer Bikes
|-
|-
|Double Disc
|Disc
|Spoke
|Multistrada 1260VSDesertX
|BMW F900 GS Adventure
|Rs. 16.14 LakhsOnwards
|-
|895 cc
|104.69 PS
|93 Nm
|Adventure Tourer Bikes
|209 kg
|2300 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|Multistrada 1260VSF900 GS Adventure
|Suzuki Hayabusa
|Rs. 18.06 LakhsOnwards
|-
|1340 cc
|190 PS
|150 Nm
|Super Bikes, Tourer Bikes
|266 kg
|2180 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Multistrada 1260VSHayabusa
|Body Type
|Adventure Tourer Bikes
|Transmission
|Manual
|Engine
|1262.0 cc
|Fuel Type
|Petrol
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