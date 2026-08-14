Force Motors Citiline 3050 Key Specs
- Engine2596 cc
- FuelDiesel
- Max Torque250 Nm
Force Motors Citiline 3050 is priced at Rs. 13.74 Lakhs (ex-showroom Delhi).
The Force Motors Citiline 3050 is available in 1 variant - 9 Seater.
Force Motors Citiline 3050 has a ground clearance of 191.
Force Motors Citiline 3050 comes in diesel engine options, comes with 2596 cc engine .
Force Motors Citiline 3050 offers a D+9 Passenger configuration.
|Max Power
|67 kW
|Max Torque
|250 Nm
|Transmission
|Manual
|Engine
|2596 cc
|Fuel Type
|Diesel
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*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
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