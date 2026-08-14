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FORCE MOTORS Citiline 3050

₹13.74 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Force Motors Citiline 3050 Price:

Force Motors Citiline 3050 is priced at Rs. 13.74 Lakhs (ex-showroom Delhi).

How many variants are there for Force Motors Citiline 3050?

The Force Motors Citiline 3050 is available in 1 variant - 9 Seater.

What is the ground clearance of Force Motors Citiline 3050?

Force Motors Citiline 3050 has a ground clearance of 191.

What are the engine, performance, and specifications of Force Motors Citiline 3050?

Force Motors Citiline 3050 comes in diesel engine options, comes with 2596 cc engine .

What is the Seating Capacity of Force Motors Citiline 3050?

Force Motors Citiline 3050 offers a D+9 Passenger configuration.

Force Motors Citiline 3050 Key Specs

  • Engine iconEngine
    2596 cc
  • Fuel iconFuel
    Diesel
  • MaxTorque iconMax Torque
    250 Nm
View All Citiline 3050 SpecsView specs icon

Force Motors Citiline 3050 Variants

Force Motors Citiline 3050 price starts at ₹ 13.74 Lakhs .
1 Variant Available
Citiline 3050 9 Seater
₹13.74 Lakhs*
2596 cc
Diesel
Manual
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Force Motors Citiline 3050 Images

Force Motors Citiline 3050 Image 1

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Force Motors Citiline 3050 Specifications and Features

Max Power67 kW
Max Torque250 Nm
TransmissionManual
Engine2596 cc
Fuel TypeDiesel
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