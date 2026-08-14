Force Motors Trax Cruiser Key Specs
- Engine2596 cc
- Power90 bhp
- FuelDiesel
- Max Torque250 Nm
- Drive TrainRWD
Force Motors Trax Cruiser is priced between Rs. 12.32 - 12.45 Lakhs (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.
The Force Motors Trax Cruiser is available in 2 variants - 9 STR, 12 STR.
Force Motors Trax Cruiser has a ground clearance of 191 mm.
Force Motors Trax Cruiser comes in diesel engine options, comes with 2596 cc engine .
Force Motors Trax Cruiser offers a 10 Person configuration.
|Max Power
|90 bhp
|Airbags
|2 Airbags
|Max Torque
|250 Nm
|Transmission
|Manual
|Engine
|2596 cc
|Fuel Type
|Diesel
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