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FORCE MOTORS Trax Cruiser

₹12.32 - 12.45 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Force Motors Trax Cruiser Price:

Force Motors Trax Cruiser is priced between Rs. 12.32 - 12.45 Lakhs (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.

How many variants are there for Force Motors Trax Cruiser?

The Force Motors Trax Cruiser is available in 2 variants - 9 STR, 12 STR.

What is the ground clearance of Force Motors Trax Cruiser?

Force Motors Trax Cruiser has a ground clearance of 191 mm.

What are the engine, performance, and specifications of Force Motors Trax Cruiser?

Force Motors Trax Cruiser comes in diesel engine options, comes with 2596 cc engine .

What is the Seating Capacity of Force Motors Trax Cruiser?

Force Motors Trax Cruiser offers a 10 Person configuration.

Force Motors Trax Cruiser Key Specs

  • Engine iconEngine
    2596 cc
  • Power iconPower
    90 bhp
  • Fuel iconFuel
    Diesel
  • MaxTorque iconMax Torque
    250 Nm
  • DriveTrain iconDrive Train
    RWD
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Force Motors Trax Cruiser Variants

Force Motors Trax Cruiser price starts at ₹ 12.32 Lakhs and goes up to ₹ 12.45 Lakhs (Ex-showroom). Force Motors Trax Cruiser comes in 2 variants. Force Motors Trax Cruiser's top variant is 12 STR.
2 Variants Available
Trax Cruiser 9 STR
₹12.32 Lakhs*
2596 cc
Diesel
Manual
Trax Cruiser 12 STR
₹12.45 Lakhs*
2596 cc
Diesel
Manual
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Force Motors Trax Cruiser Specifications and Features

Max Power90 bhp
Airbags2 Airbags
Max Torque250 Nm
TransmissionManual
Engine2596 cc
Fuel TypeDiesel
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