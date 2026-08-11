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DISCONTINUED

KAWASAKI KX 450F

₹7.79 Lakhs*
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Kawasaki KX 450F is discontinued and no longer produced.
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Kawasaki KX 450F Alternatives

Kawasaki KLX 450R

Kawasaki KLX 450R

8.99 Lakhs
KX 450FvsKLX 450R
Kawasaki KX 250

Kawasaki KX 250

7.99 Lakhs
KX 450FvsKX 250
KTM 85 SX

KTM 85 SX

6.69 Lakhs
KX 450Fvs85 SX

Kawasaki KX 450F Key Specs

  • Engine iconEngine
    449 cc
  • Mileage iconMileage
    25 kmpl
  • KerbWeight iconKerb Weight
    110 kg
View All KX 450F SpecsView specs icon

Kawasaki KX 450F Variants

Kawasaki KX 450F price starts at ₹ 7.79 Lakhs .
1 Variant Available
KX 450F STD
₹7.79 Lakhs*
449 cc
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Kawasaki KX 450F Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with KX 450F.
Kawasaki KX 450F
Kawasaki KLX 450R
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Kawasaki KX 450F comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Kawasaki KX 450F
Kawasaki KX 450F image
Rs. 7.79 LakhsOnwards-449 cc--Dirt Bikes110.0 kg2185 mmDiscDiscSpoke
Kawasaki KLX 450RKawasaki KLX 450R imageRs. 8.99 LakhsOnwards-449 cc--Dirt Bikes, Off Road Bikes126 kg2175 mmDiscDiscSpokeKX 450FVSKLX 450R
Kawasaki KX 250Kawasaki KX 250 imageRs. 7.99 LakhsOnwards-249 cc--Dirt Bikes, Off Road Bikes108 kg2190 mmDiscDiscSpokeKX 450FVSKX 250
KTM 85 SXKTM 85 SX imageRs. 6.69 LakhsOnwards-84.9 cc16.4 PS14 NmDirt Bikes67 kg-DiscDiscSpoke wheelsKX 450FVS85 SX

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Kawasaki KX 450F Specifications and Features

Body TypeDirt Bikes
Mileage25.0 kmpl
TransmissionManual
HeadlightLED
Engine449.0 cc
Fuel TypePetrol
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