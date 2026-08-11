Kawasaki KX 450F Key Specs
- Engine449 cc
- Mileage25 kmpl
- Kerb Weight110 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Kawasaki KX 450F
|Rs. 7.79 LakhsOnwards
|-
|449 cc
|-
|-
|Dirt Bikes
|110.0 kg
|2185 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|Kawasaki KLX 450R
|Rs. 8.99 LakhsOnwards
|-
|449 cc
|-
|-
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|126 kg
|2175 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|KX 450FVSKLX 450R
|Kawasaki KX 250
|Rs. 7.99 LakhsOnwards
|-
|249 cc
|-
|-
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|108 kg
|2190 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|KX 450FVSKX 250
|KTM 85 SX
|Rs. 6.69 LakhsOnwards
|-
|84.9 cc
|16.4 PS
|14 Nm
|Dirt Bikes
|67 kg
|-
|Disc
|Disc
|Spoke wheels
|KX 450FVS85 SX
|Body Type
|Dirt Bikes
|Mileage
|25.0 kmpl
|Transmission
|Manual
|Headlight
|LED
|Engine
|449.0 cc
|Fuel Type
|Petrol
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