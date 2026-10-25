Hyundai Santro Key Specs
- Engine1086 cc
- Mileage20 - 30 kmpl
- FuelPetrol | CNG
- Drive TrainFWD
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|AIRBAGS
|SAFETY RATING*
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|AIRBAGS
|SAFETY RATING*
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Hyundai Santro
|Rs. 4.67 LakhsOnwards
|-
|68 bhp
|99 Nm
|Manual, Automatic
|2
|-
|-
|-
|3610
|1645
|1560
|-
|Renault Kwid
|Rs. 4.53 LakhsOnwards
|67 bhp
|91 Nm
|Manual, Automatic
|-
|-
|184 mm
|-
|3731 mm
|1579 mm
|1474 mm
|-
|SantroVSKwid
|Maruti Suzuki Celerio
|Rs. 4.7 LakhsOnwards
|66 bhp
|89 Nm
|Manual, Automatic
|6
|-
|170 mm
|313 litres
|3695 mm
|1655 mm
|1555 mm
|-
|SantroVSCelerio
|Maruti Suzuki Wagon R
|Rs. 4.99 LakhsOnwards
|90 bhp
|113.7 Nm
|Manual, Automatic
|6
|-
|335 litres
|3655 mm
|1620 mm
|1675 mm
|4.7 metres
|SantroVSWagon R
|Maruti Suzuki Alto K10
|Rs. 3.7 LakhsOnwards
|68 bhp
|91.1 Nm
|Manual, Automatic
|6
|-
|214L
|3530 mm
|1490 mm
|1520 mm
|4.5 metres
|SantroVSAlto K10
|Tata Tiago
|Rs. 4.69 LakhsOnwards
|74 bhp
|96.5 Nm
|Manual, Automatic
|6
|-
|-
|447 L
|3813 mm
|1684 mm
|1535 mm
|-
|SantroVSTiago
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|Rear AC Vents
|Yes
|Airbags
|Yes
|Body Type
|Hatchback
|Mileage
|20 - 30 kmpl
|Transmission
|Manual,Automatic
|Engine
|1086 cc
|Fuel Type
|Petrol,CNG
Hyundai Santro in India is available in Petrol & CNG variants. Average mileage of Hyundai Santro's petrol variant is 20 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Hyundai Santro Era Executive comes with a 35 litres fuel tank.
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