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DISCONTINUED

HYUNDAI Santro

₹4.67 - 6.35 Lakhs*
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Hyundai Santro is discontinued and no longer produced.
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Hyundai Santro Alternatives

Renault Kwid

Renault Kwid

4.53 - 5.61 Lakhs
SantrovsKwid
Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio

4.7 - 6.75 Lakhs
SantrovsCelerio
Maruti Suzuki Wagon R

Maruti Suzuki Wagon R

4.99 - 6.97 Lakhs
SantrovsWagon R
Maruti Suzuki Alto K10

Maruti Suzuki Alto K10

3.7 - 5.45 Lakhs
SantrovsAlto K10
Tata Tiago

Tata Tiago

4.69 - 8.55 Lakhs
SantrovsTiago
Maruti Suzuki S-Presso

Maruti Suzuki S-Presso

3.5 - 5.27 Lakhs
SantrovsS-Presso

Hyundai Santro Key Specs

  • Engine iconEngine
    1086 cc
  • Mileage iconMileage
    20 - 30 kmpl
  • Fuel iconFuel
    Petrol | CNG
  • DriveTrain iconDrive Train
    FWD
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Hyundai Santro Variants

Hyundai Santro price starts at ₹ 4.67 Lakhs and goes up to ₹ 6.35 Lakhs (Ex-showroom). Hyundai Santro comes in 9 variants. Hyundai Santro's top variant is Asta AMT.
Filter variants by:
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Petrol
CNG
Automatic
Manual
9 Variants Available
Santro Era Executive
₹4.67 Lakhs*
1086 cc
Petrol
Manual
Santro Magna
₹5.14 Lakhs*
1086 cc
Petrol
Manual
Santro Sportz
₹5.5 Lakhs*
1086 cc
Petrol
Manual
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Hyundai Santro Visual Comparison

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CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONAIRBAGSSAFETY RATING*GROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONAIRBAGSSAFETY RATING*GROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Hyundai Santro
Hyundai Santro image
Rs. 4.67 LakhsOnwards-68 bhp99 NmManual, Automatic2---361016451560-
Renault KwidRenault Kwid imageRs. 4.53 LakhsOnwards
4.2101
67 bhp91 NmManual, Automatic--184 mm-3731 mm1579 mm1474 mm-SantroVSKwid
Maruti Suzuki CelerioMaruti Suzuki Celerio imageRs. 4.7 LakhsOnwards
4.78
66 bhp89 NmManual, Automatic6-170 mm313 litres3695 mm1655 mm1555 mm-SantroVSCelerio
Maruti Suzuki Wagon RMaruti Suzuki Wagon R imageRs. 4.99 LakhsOnwards
3.9725
90 bhp113.7 NmManual, Automatic6
1/5
-335 litres3655 mm1620 mm1675 mm4.7 metresSantroVSWagon R
Maruti Suzuki Alto K10Maruti Suzuki Alto K10 imageRs. 3.7 LakhsOnwards
4.2622
68 bhp91.1 NmManual, Automatic6
2/5
-214L3530 mm1490 mm1520 mm4.5 metresSantroVSAlto K10
Tata TiagoTata Tiago imageRs. 4.69 LakhsOnwards
4.51407
74 bhp96.5 NmManual, Automatic6--447 L3813 mm1684 mm1535 mm-SantroVSTiago

Hyundai Santro Images

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Hyundai Santro Specifications and Features

Rear AC VentsYes
AirbagsYes
Body TypeHatchback
Mileage20 - 30 kmpl
TransmissionManual,Automatic
Engine1086 cc
Fuel TypePetrol,CNG
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Hyundai Santro Mileage

Hyundai Santro in India is available in Petrol & CNG variants. Average mileage of Hyundai Santro's petrol variant is 20 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Hyundai Santro Era Executive comes with a 35 litres fuel tank.

Select Variant:
Era Executive
Fuel Type
Transmission
Mileage
Petrol
Manual
20

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