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ROYAL ENFIELD Super Meteor 650 Colours

₹3.99 - 4.32 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Super Meteor 650 Colours

Super Meteor 650 is available in 7 colours in India - interstellar green, astral blue, astral green, celestial blue, interstellar grey, celestial red and astral black. You can view your favourite Super Meteor 650 colour image.

Interstellar Green
Astral Blue
Astral Green
Astral Blue
Interstellar Grey
Celestial Red
Astral Black
Interstellar green

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