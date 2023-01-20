ROYAL ENFIELD Super Meteor 650 Colours

Super Meteor 650 is available in 7 colours in India - interstellar green, astral blue, astral green, celestial blue, interstellar grey, celestial red and astral black. You can view your favourite Super Meteor 650 colour image.
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