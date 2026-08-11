BattRE Electric Mobility BattRE Electric Huge Key Specs
- Charging3 hrs
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|BODY TYPE
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|BODY TYPE
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BattRE Electric Mobility BattRE Electric Huge
|Rs. 38,700Onwards
|-
|Cycles
|Disc
|Disc
|Spoke
|-
|-
|-
|Hero Lectro H5
|Rs. 28,999Onwards
|-
|Cycles
|Disc
|Disc
|Spoke
|30 km
|2 Hours 30 Minutes
|250 W
|BattRE Electric HugeVSH5
|Hero Lectro C5X
|Rs. 41,999Onwards
|-
|Cycles
|Disc
|Disc
|Spoke
|30 km
|3-4 Hours
|250 W
|BattRE Electric HugeVSC5X
|Hero Lectro WINN-X
|Rs. 49,999Onwards
|-
|Cycles
|Disc
|Drum
|Spoke
|70-75 km
|8 Hours
|250 W
|BattRE Electric HugeVSWINN-X
|Hero Lectro H3
|Rs. 27,999Onwards
|-
|Cycles
|Disc
|Disc
|Spoke
|30 km
|2 Hours 30 Minutes
|250 W
|BattRE Electric HugeVSH3
|Hero Lectro WINN
|Rs. 49,999Onwards
|-
|Cycles
|Disc
|Drum
|Spoke
|50-60 km
|-
|250 W
|BattRE Electric HugeVSWINN
|Body Type
|Cycles
|Transmission
|Automatic
|Charging Time
|3 Hours
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