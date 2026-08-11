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DISCONTINUED

BATTRE ELECTRIC MOBILITY BattRE Electric Huge

₹38,700*
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BattRE Electric Mobility BattRE Electric Huge is discontinued and no longer produced.
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BattRE Electric Mobility BattRE Electric Huge Alternatives

Hero Lectro H5

Hero Lectro H5

28,999 - 31,999
BattRE Electric HugevsH5
Hero Lectro C5X

Hero Lectro C5X

41,999
BattRE Electric HugevsC5X
Hero Lectro WINN-X

Hero Lectro WINN-X

49,999
BattRE Electric HugevsWINN-X
Hero Lectro H3

Hero Lectro H3

27,999 - 30,999
BattRE Electric HugevsH3
Hero Lectro WINN

Hero Lectro WINN

49,999
BattRE Electric HugevsWINN
Felidae Electric Maven

Felidae Electric Maven

30,000
BattRE Electric HugevsMaven

BattRE Electric Mobility BattRE Electric Huge Variants

BattRE Electric Mobility BattRE Electric Huge price starts at ₹ 38,700 .
1 Variant Available
BattRE Electric Huge Huge STD
₹38,700*
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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BattRE Electric Mobility BattRE Electric Huge comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BattRE Electric Mobility BattRE Electric Huge
BattRE Electric Mobility BattRE Electric Huge image
Rs. 38,700Onwards-CyclesDiscDiscSpoke---
Hero Lectro H5Hero Lectro H5 imageRs. 28,999Onwards-CyclesDiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WBattRE Electric HugeVSH5
Hero Lectro C5XHero Lectro C5X imageRs. 41,999Onwards-CyclesDiscDiscSpoke30 km3-4 Hours250 WBattRE Electric HugeVSC5X
Hero Lectro WINN-XHero Lectro WINN-X imageRs. 49,999Onwards-CyclesDiscDrumSpoke70-75 km8 Hours250 WBattRE Electric HugeVSWINN-X
Hero Lectro H3Hero Lectro H3 imageRs. 27,999Onwards-CyclesDiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WBattRE Electric HugeVSH3
Hero Lectro WINNHero Lectro WINN imageRs. 49,999Onwards-CyclesDiscDrumSpoke50-60 km-250 WBattRE Electric HugeVSWINN

BattRE Electric Mobility BattRE Electric Huge Images

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BattRE Electric Mobility BattRE Electric Huge Specifications and Features

Body TypeCycles
TransmissionAutomatic
Charging Time3 Hours
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