Avon E Lite [2022-2024] Key Specs
- Speed24 kmph
- Range50 km
- Charging6 hrs
- Motor Power0.232 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Avon E Lite [2022-2024]
|Rs. 28,000Onwards
|80 Kg
|Drum
|Drum
|Alloy
|50 km
|-
|232 W
|Essel Energy GET 1
|Rs. 37,500Onwards
|-
|39 kg
|Drum
|Drum
|Alloy
|40-50 km
|6-7 Hours
|250 W
|E Lite [2022-2024]VSGET 1
|Max Power
|232 W
|Body Type
|Moped
|Battery Capacity
|12 Ah
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Range
|50 km
|Headlight
|Halogen
|Charging Time
|4-8 Hours
|Max Speed
|24 kmph
Popular Avon Bikes
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
View all Popular Moped Bikes