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DISCONTINUED

AVON E Lite [2022-2024]

₹28,000*
4.5
1
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Avon E Lite [2022-2024] is discontinued and no longer produced.
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Avon E Lite [2022-2024] Alternatives

Essel Energy GET 1

Essel Energy GET 1

37,500 - 41,500
E Lite [2022-2024]vsGET 1

Avon E Lite [2022-2024] Key Specs

  • Speed iconSpeed
    24 kmph
  • Range iconRange
    50 km
  • Charging iconCharging
    6 hrs
  • MotorPower iconMotor Power
    0.232 kW
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Avon E Lite [2022-2024] Variants

Avon E Lite [2022-2024] price starts at ₹ 28,000 .
1 Variant Available
E Lite [2022-2024] STD
₹28,000*
24 kmph
50 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Avon E Lite [2022-2024] Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with E Lite [2022-2024].
Avon E Lite [2022-2024]
Essel Energy GET 1
VS
Avon E Lite [2022-2024]Select model
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Front Tyre View
Rear Tyre View
Right View
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Avon E Lite [2022-2024] comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Avon E Lite [2022-2024]
Avon E Lite [2022-2024] image
Rs. 28,000Onwards
4.51
80 KgDrumDrumAlloy50 km-232 W
Essel Energy GET 1Essel Energy GET 1 imageRs. 37,500Onwards-39 kgDrumDrumAlloy40-50 km6-7 Hours250 WE Lite [2022-2024]VSGET 1

Avon E Lite [2022-2024] Images

Avon E Lite [2022-2024] Image 1
Avon E Lite [2022-2024] Image 2
Avon E Lite [2022-2024] Image 3
Avon E Lite [2022-2024] Image 4

Avon E Lite [2022-2024] User Reviews & Ratings

5Engine & Performance
4Features
4Safety
5Design
5Value For Money
4Comfort
Write a Review
Yours and your ecos perfect partner. Avon E
It is lightweight, making it easy to handle and economical. It is also a stylish vehicle to ride...
By: Avnish kumar jain (Jul 3, 2024)
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Avon E Lite [2022-2024] Specifications and Features

Max Power232 W
Body TypeMoped
Battery Capacity12 Ah
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Range50 km
HeadlightHalogen
Charging Time4-8 Hours
Max Speed24 kmph
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