Mercedes-Benz CLE Cabriolet is priced at Rs. 1.1 Cr (ex-showroom Delhi).The Mercedes-Benz CLE Cabriolet is available in 1 variant - 300 AMG Line.Mercedes-Benz CLE Cabriolet comes in four colour options: Obsidian Black, Graphite Grey, Hi-tech Silver, Spectral Blue.Mercedes-Benz CLE Cabriolet comes in petrol engine options, comes with 1999 cc engine, and features a Convertible body type.Mercedes-Benz CLE Cabriolet rivals are BMW Z4 Mercedes-Benz CLE Cabriolet comes with a mileage of 9.7 kmpl (Company claimed).Mercedes-Benz CLE Cabriolet offers a 4 Seater configuration.