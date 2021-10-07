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TVS Jupiter [2013-2024] Colours

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TVS Jupiter [2013-2024] is discontinued and no longer produced.
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Jupiter [2013-2024] Colours

Jupiter [2013-2024] is available in 14 colours in India - mystic grey, midnight black, titanium grey, walnut brown, metallic blue, olive gold, starlight blue, pristine white, new metallic blue, matte black, royal wine, metallic titanium grey, regal purple and copper bronze. You can view your favourite Jupiter [2013-2024] colour image.

Mystic Grey
Midnight Black
Titanium Grey
Walnut Brown
Metallic Blue
Olive Gold
Starlight Blue
Pristine White
New Metallic Blue
Matte Black
Royal Wine
Metallic Titanium Grey
Regal Purple
Copper Bronze
Mystic grey

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